Пользователи фэйсбука опубликовали несколько видеороликов с открытия торгового центра «Азия Молл» в Бишкеке. На кадрах видно, как перед главным входом и в фойе центра образовалась давка.

На момент написания материала администрация торгового центра и Минздрав были недоступны для комментариев.

Давка посетителей центра образовалась, когда людей начали пускать внутрь. Гости, которые приехали на открытие, стали толкать друг друга, чтобы попасть внутрь.

На кадрах видно, что люди пытаются занести внутрь на руках маленьких детей, которым стало плохо. Кроме того, из-за давки поломали горшок с декоративными цветами.

«Да, давка была. Мы приехали в 12:15 и, мне кажется, что людей просто долго не пускали, когда мы зашли было уже много людей. Мне кажется, народ запускали постепенно. Возле главного входа все было забито», — сообщила Kloop.kg одна из свидетельниц.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь во время давки.

На открытие центра также приехал мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Торгово-развлекательный центр «Азия Молл» стал одним из крупнейших торговых центров в Бишкеке. Торговый комплекс принадлежит супруге кандидата в президенты и лидера партии «Республика — Ата Журт» Омурбека Бабанова.

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