Торговый центр «Вефа». Фото иллюстративное

Премьер-министр Сапар Исаков поручил проверить все торговые центры Кыргызстана на соблюдение пожарной безопасности после пожара в российском городе Кемерово, в котором, по официальным данным, погибли 64 человека.

Глава правительства поручил госэкотехинспекции вместе с полпредами областей проверить торгово-развлекательные центры на соблюдения пожарной безопасности. Министерству чрезвычайных ситуаций также поручили проводить больше разъяснительных работ по пожарной безопасности среди населения.

Такое решение принято на фоне трагедии в Кемерово, где 25 марта в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека.

Какие торговые центры Бишкека проведут учения по пожарной безопасности?

• «Космопарк» — 29 марта 14:00

• «Азия Молл» — 30 марта в 11:00

• «Бишкекпарк» — 30 марта (время пока неизвестно)

• «Детский мир» — 30 марта 11:00

• «Рэд центр» — начало апреля

• «Весна» — до 1 апреля

• «Берекет Гранд» — в апреле

• «Народный» и «Глобус» проводят учения каждые полгода (последние учения прошли в январе 2018 года, следующие запланированы в июне).

• «Бета Сторес» не запланировал учения и не назвал дату последней проверки.

• Связаться с пресс-службами ГУМа, ЦУМа, «Вефы», «Каравана» и «Дордой плазы» не удалось.

27 марта Госэкотехинспекция попросила разрешение у министерства экономики на проведение внеплановых проверок более 20 бишкекских торговых центров. Однако в минэкономики сообщили, что инспекторам не нужно их разрешение для внеплановых проверок.

После пожара в Кемерово Следственный комитет России сообщил, что пожарная сигнализация в сгоревшем здании торгового центра «Зимняя вишня» не сработала, а эвакуационные выходы оказались заблокированы. По факту пожара возбудили уголовное дело.

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура. Во многих российских городах прошли акции памяти о погибших в пожаре, где собрались тысячи людей.