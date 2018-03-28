Дрова для нуждающихся и подпорки для саженцев. Что стало с вырубленными в Бишкеке деревьями

За 2017 год власти Бишкека вырубили около трех тысяч деревьев ради расширения дорог, чем вызвали недовольство со стороны экологов и местных жителей. Kloop.kg попытался узнать, что стало с вырубленными деревьями.

В 2017 году бишкекские власти срубили около трех тысяч деревьев для реконструкции автомобильных дорог.

Во время вырубки власти Бишкека объяснили, что деревья в виде дров передадут малоимущим семьям — однако эта информация осталась незамеченной большинством жителей и активистов, которые заподозрили городских чиновников в коррупционной продаже древесины ради своей выгоды.

Начальник производственно-технического отдела «Зеленхоза» Дамир Жумаканов говорит, что в прошлом году 1,5 тысячи кубометров бесплатных дров получили около тысячи бишкекских семей.

«Было выдано по полтора куба каждой семье […] Эти списки [на получение дров] формирует управление социального развития, когда собирают свод по районам и по городу. Эти списки поступают к нам, и мы внутренним приказом выделяем деревья», — говорит Жумаканов.

Дрова для нуждающихся

В этом списке оказалась Гульнара Эрментаева — она уже второй год получает дрова в качестве материальной помощи. По ее словам, осенью прошлого года ей выдали 1,5 кубометра дров.

«Эти списки начинают составлять в начале года. Сначала надо писать заявление. Потом из [районной администрации] звонят и говорят, в каком месяце надо будет забрать дрова», — говорит она.

Эрментаева находится в списке как мать-одиночка, воспитывающая ребенка с инвалидностью — у ее старшей дочери тяжелая форма эпилепсии.

«Спасибо государству, что дает дрова — хоть какая-то помощь. […] Пособия дочери ни на что не хватает, а так хоть зиму пережили. В этом году такие суровые морозы были. Дрова очень помогли, еще немного даже осталось», — рассуждает она.

Журналисты Kloop.kg встретились еще с восемью семьями, случайно выбранными из списка — все они сказали, что получили по 1,5 кубометра дров осенью прошлого года. Большинство попали в список из-за инвалидности одного из членов их семей.

Вырубленные в городе деревья на муниципальном складе

Подпорки для саженцев

Кроме раздачи дров, городские власти также продают вырубленные деревья — например, в 2017 году «Зеленхоз» продал древесину на сумму около 40 тысяч сомов. В пресс-службе предприятия отказываются объяснять, куда направили эти деньги, без письменного запроса.

Главный агроном «Зеленхоза» Эльнура Жолдошева говорит, что много продать не удается — покупателей в основном интересует строительная древесина, а городские деревья редко подходят для строительства.

Оставшиеся после продажи и раздачи деревья распиливают на рейки, из которых сколачивают подпорки для новых саженцев — эти рейки, например, поддерживают посаженные растения на улице Тыныстанова.

Из некоторых деревьев делают скульптуры и декоративные подставки под цветочные горшки. По словам Жолдошевой, эти скульптуры скоро появятся в парках города.

Сейчас на лесоскладе хранится около 900 кубометров древесины — ее «Зеленхоз» обещает раздать нуждающимся семьям к концу лета.

Из некоторых деревьев делают скульптуры. Возможно, они скоро появятся на улицах Бишкека

Массовая вырубка

В 2017 году бишкекские власти запустили большой проект по реконструкции дорог. Из-за расширения некоторых улиц «Зеленхоз» снес около трех тысяч деревьев.

Массовая вырубка возмутила бишкекчан — городские активисты и местные жители даже выходили на протест во время вырубки деревьев на улице Токтоналиева и пытались противостоять уничтожению растений.

Милиция задерживает активистку Раушанну Саркееву во время митинга против вырубки деревьев на улице Токтоналиева 2 июня 2017 года. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

В Департаменте дорожного и жилищного строительства уверяют, что «все операции

происходили в обход ущербу экологии города», однако экологи считают, что массовая вырубка отразится на экологии и здоровье бишкекчан.

В сентябре 2017 года активисты провели эксперимент с тепловизором, сравнив температуру в городе на участках с деревьями и без них. При температуре воздуха +26 градусов Цельсия, здания и дороги нагрелись до 45 градусов, а в тени температура асфальта была до 20 градусов.

В «Зеленхозе» говорят, что за 2017 год его сотрудники высадили больше 10 тысяч саженцев вместо вырубленных деревьев.