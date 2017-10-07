В интернете появилась аудиозапись, на которой разговаривают якобы кандидат в президенты Темир Сариев и казахский бизнесмен Булат Утемуратов. Штаб политика не видит в записи политической подоплеки и считает, что «очернить» кандидата в президенты не получилось.

«Они здороваются, спрашивают о здоровье друг друга и как бы никакой политической подоплеки тут нет. Поэтому подобного рода слухи, мы даже не хотели комментировать»,— сказала пресс-секретарь штаба Темира Сариева Назира Ахмедова в интервью «Клоопу».

По словам Ахмедовой, в штабе Сариева хотели бы выяснить кто опубликовал запись и зачем записывал.

«Если это говорит о том, что это наши оппоненты то, у них не получилось его каким-то образом очернить или сделать черный пиар, на записи о политике речи вообще нет», — сказала она.

Запись с якобы разговором Сариева и Утемуратова появилась на различных видеопорталах 7 октября. Она преподносилась так, будто политика уговаривают поддержать за деньги другого кандидата в президенты — Омурбека Бабанова.

В этой беседе предположительно Сариев договаривается с собеседником о встрече и обсуждает теннисную травму.

Он напоминает бизнесмену, что он «забыл» его и «вообще не помогает».

В ролике сообщается, что это нарезка из телефонных разговоров Сариева с Утемуратовым.

Первый телефонный звонок датирован 22 сентября. Второй разговор этих людей — уже от 24 сентября, они договаривались о встрече, которая должна была пройти в одном из отелей Алматы.

Последний опубликованный разговор датируется от 27 сентября, здесь они уже обсуждают не совсем ясные договоренности.

Ролик с аудиозаписью в эфире своих новостей показал КТРК.

Темир Сариев является кандидатом на пост президента в Кыргызстане и экс-премьером правительства. Он также возглавляет партию «Ак Шумкар».

Булат Утемуратов — президент Федерации тенниса Казахстана. Он также занимал высокопоставленные должности в администрации президента Казахстана. В 2016 году он возглавил список 50 самых богатых казахских бизнесменов.

Выборы президента состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 12 кандидатов.

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