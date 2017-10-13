На контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской границы продолжаются автомобильные заторы, но очереди стали меньше — об этом сообщила пограничная служба Кыргызстана. Проблемы с переходом через границу начались после дипломатического скандала между странами.

В погранслужбе Кыргызстана сообщили журналисту Kloop.kg, что автомобильные заторы продолжаются на КПП «Ак-Жол»,«Ак-Тилек», «Чон-Капка» и «Чалдыбар».

По данным погранслужбы, на КПП «Ак-Жол» («Кордай») около 300 человек стоят в очереди в нейтральной зоне после прохождения проверки документов на кыргызской стороне.

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» — около 60 машин, но большого скопления людей нет. «Ситуация улучшается в вечернее время, практически нигде нет большого скопления людей после 7 вечера», — сказали в пресс-службе.

Ситуация на границе с Казахстаном ухудшилась вечером 10 октября. В тот день казахские пограничники без объяснения причин перешли на усиленный режим работы.

Позже казахская сторона заявила, что они проводят на границе операцию по выявлению террористов, контрабандистов и нарушителей границы.

В течение двух дней на границе скапливались большие очереди людей, которым нужно было перейти через границу, а также образовывались большие автомобильные заторы.

Власти Кыргызстана организовали палатки с горячим питанием и установили биотуалеты для застрявших на границе людей.

Дипломатический скандал

Затор на границе произошел на фоне дипломатического скандала между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и властями Казахстана.

Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они «разворовывают богатства» страны. Причиной обвинений со стороны Атамбаева стала встреча казахского президента Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым, оппозиционным кандидатом на пост президента.

После слов кыргызского президента, последовала и реакция казахских пластей. Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».

МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами. А ЦИК Казахстана отказался посылать своих наблюдателей на выборы в Кыргызстане.

По теме: