Центризбирком отказался рассматривать жалобу на президента Алмазбека Атамбаева из-за его «неприкосновенности». Ранее активист Адиль Турдукулов пожаловался на президента в ЦИК, обвинив его во «вмешательстве в выборы, использовании админресурса и фальсификации результатов».

ЦИК отказал активисту Адилю Турдукулову в удовлетворении его жалобы.

В своем заявлении ЦИК утверждает, что президент обладает «правом неприкосновенности» и никакой госорган не имеет права посягать на нее.

Ранее активиста возмутило то, что Атамбаев дал поручение своей администрации «побеседовать с каждым членом ЦИКа, чтобы никого не снимали с дистанции».

По мнению Турдукулова, такое заявление «прямое вмешательство» президента в выборный процесс и использование административного ресурса, которые являются симптомом «фальсификации» результатов выборов.

Эта была уже третья жалоба активиста на президента. Ранее он подал в ЦИК две жалобы по поводу агитации президента в пользу Сооронбая Жээнбекова. Тогда его заявления также отказались рассматривать.

Ранее, 13 октября, ЦИК отказался снимать с президентских выборов Азимбека Бекназарова, потому он опоздал по срокам подачи заявления. Бекназаров сказал, что снимает свою кандидатуру с выборов из-за нехватки денег на теледебатах в эфире КТРК.

Президентские выборы пройдут 15 октября. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

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