Экс-президент Роза Отунбаева на пресс-конференции движения «За честные выборы» заявила, что правительственные СМИ распространяют «ложь» и «компромат». Движение считает, что агитационный период был заполнен «грязными технологиями».

Члены движения «За честные выборы» 13 октября дали пресс-конференцию о предвыборной агитации кандидатов в президенты.

«Очень странно, что сегодня на пресс-конференции нет правительственных СМИ, которые продолжают показывать ложь и компромат. Члены нашего движения на их экраны не попадут», — сказала Отунбаева.

По словам другого члена движения, политика Феликса Кулова, агитационный период был заполнен «грязными технологиями».

Кулов утверждает, что правительственные телеканалы КТКР и ЭлТР выпускают «откровенно лживые и клеветнические» материалы в отношении всех кандидатов, кроме провластного Сооронбая Жээнбекова.

По мнению движения, спецслужбы заняли «сомнительную и одностороннюю» позицию, периодически «вбрасывая» в СМИ различные видеозаписи и телефонные разговоры.

По их мнению, эти материалы рассчитаны на то, чтобы «очернить» репутацию политических оппонентов провластного кандидата.

Феликс Кулов заявил, что спецслужбы «нагнетают» обстановку в стране, пугая население «массовыми беспорядками».

«Это называется постанова. Ничего такого не будет, поверьте моему опыту. Нет в реальности того, чтобы стоял вопрос о захвате власти», – сказал он.

Также члены движения были возмущены действиями Атамбаева, который не сохранил «нейтральную позицию» и агитировал за Жээнбекова, тем самым нарушив правила агитации.

Движение «За честные выборы» заключило, что избирательный процесс проходит «очень грязно» — подкупы голосов приобрели масштабный характер, а людей «откровенно» запугивали, используя членов преступных группировок.

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