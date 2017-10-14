Депутат парламента Украины Юлия Тимошенко заявила о своем участии в президентских выборах 2019 года. Она уже баллотировалась на этот пост в 2010 и 2014 годах.

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко собирается баллотироваться на пост президента.

«Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги», — сказала Тимошенко.

Тимошенко раскритиковала нынешнего президента Петра Порошенко за отмывание госсредств через фиктивные контракты по обеспечению армии Украины.

По ее словам, экс-президент Виктор Ющенко и бывший премьер-министр Арсений Яценюк, которых она поддерживала, не оправдали ее доверия.

«Я больше никому не доверю это дело», — заявила Тимошенко.

Юлия Тимошенко уже дважды баллотировалась на пост президента. Но в 2010 году проиграла Виктору Януковичу, а в 2014 — Петру Порошенко.

Сейчас Тимошенко возглавляет оппозиционной фракцию в парламенте, выступает с критикой правительства и поддерживает Михаила Саакашвили, которого президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства.

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