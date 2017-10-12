Израильские спецслужбы утверждают, что Россия использует «Антивирус Касперского» для взлома данных, а в США удаляют программу со всех правительственных компьютеров. «Лаборатория Касперского» настаивает на том, что никогда не помогала и не будет помогать в шпионаже.

Первым о возможной слежке через «Антивирус Касперского» сообщило издание «Нью-Йорк Таймс».

«Рейтер» пишет, что израильская разведка обнаружила, как российские хакеры в своей работе используют антивирусное программное обеспечение от «Лаборатории Касперского».

По мнению спецслужб, через антивирус Россия следит и крадет данные, о чем они предупредили своих американских коллег.

В США начали удалять антивирус с правительственных компьютеров, а Сенат проголосовал за отказ от использования этого программного обеспечения. Кроме того, от продажи антивируса отказываются некоторые крупные компании.

«Уолл-Стрит джорнал» считает, что бизнес Евгения Касперского — основателя антивирусного программного обеспечения — стал жертвой «шпионских войн».

«Вашингтон Пост» утверждает, что среди активов антивируса была обнаружена информация, о которой знало только Агентство нацбезопасности США (АНБ).

Российские власти якобы могут иметь доступ к базам данных и исходным кодам «Лаборатории Касперского».

Американские СМИ считают, что российские спецслужбы превратили антивирус в «своего рода Гугл для поиска конфиденциальной информации».

Однако, никто из участников скандала, кроме «Лаборатории Касперского» не хочет комментировать эту тему журналистам.

«Лаборатория Касперского» настаивает на том, что никогда не помогала в шпионаже кому-бы то ни было, и не планирует это делать. Компанию пытаются обвинить в взломе данных последние несколько лет.

«Лаборатория Касперского» — антивирусное программное обеспечение, которое используется около 400 миллионами человек по всему миру.

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