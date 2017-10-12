Политики помещены в общую камеру СИЗО-1 на восемь человек, где кроме них находятся шесть ранее не судимых бывших госслужащих.

По словам директора Национального центра по предупреждению пыток Нурдина Сулайманова, политики довольны условиями камеры, в которой находятся.

«Со слов Текебаева, их поместили в камеру с наиболее лучшими условиями. Камера общая – на восемь человек. Шесть человек, которые содержатся вместе с ними, ранее не судимы. Все они работали на государственной службе. Жалоб на условия содержания не поступило», — сказал Сулайманов.

Единственное, о чем Текебаев и Чотонов попросили, так это перевести их в бишкекскую колонию №47, где они могли бы получать лечение.

Текебаева признали виновным в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского, а Дуйшенкула Чотонова в посредничестве в передаче взятки.

Их приговорили к 8 годам лишения свободы и конфискации имущества, но применили амнистию и сократили срок до 4,5 лет.

Юристы политиков не согласны с решением суда и намерены его обжаловать.

Оба политика также не согласны с приговорами и считают их «политически мотивированными». До своего ареста Текебаев был одним из главных критиков властей Кыргызстана, в частности, президента Алмазбека Атамбаева.

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