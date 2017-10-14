Последний день до выборов объявлен «Днем тишины» — агитация за кого-либо из кандидатов в президенты в этот день запрещена.

Выборы президента начнутся 15 октября в 8:00. По закону за 24 часа до выборов агитация была прекращена.

Член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев говорит, что в основном запрет касается кандидатов в президенты.

«По закону за сутки до начала выборов агитация завершается. Ни кандидаты, ни их официальные представители не могут в эти 24 часа выступать в СМИ, зарегистрированных в Кыргызстане, и проводить мероприятия», — сказал Осмоналиев.

По словам сотрудника ЦИК, за нарушение сроков агитации грозит штраф от тысячи до двух тысяч сомов.

Запрет на агитацию касается всех СМИ, зарегистрированных в стране.

Баннеры кандидатов в президенты все еще висят, а агитационные посты публикуют в социальных сетях — их запрет не касается.

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