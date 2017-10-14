Депутат Госдумы Иван Сухарев хочет снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет из-за увеличения числа преступлений, совершенных подростками. По мнению автора законопроекта, за убийство подростков нужно привлекать к ответственности наравне со взрослыми.

Автор законопроекта — первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев. Он заявил, что в случае одобрения его проекта, поправки внесут во второй пункт 20 статьи «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность».

По словам Сухарева, уголовная ответственность с 12 лет будет грозит подросткам за убийство, совершенное с особой жестокостью, изнасилование и терроризм.

«К сожалению, в последнее время мы все чаще слышим о преступлениях несовершеннолетних, часть которых не подпадает под действия УК РФ ввиду возраста. Это оставляет особо тяжкие преступления практически без последствий. Порог ответственности для таких преступлений необходимо снижать», — сказал он.

Пока российские депутаты не прокомментировали предложение Сухарева, а он пока планирует вынести на общественное обсуждение свой проект.

Днем ранее, 13 октября, в Саратове подросток подстрелил своего одноклассника из травматического оружия. Причиной стала ссора из-за девочки, которая им обоим нравилась.

По данным российских спецслужб, с января по июль 2017 года в стране задержали 23 242 тысячи несовершеннолетних. В основном за совершение уголовных преступлений.

По теме: