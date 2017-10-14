Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии возросло до 35 человек, еще 200 человек числятся пропавшими без вести. Власти предупреждают, что ситуация в штате может ухудшиться.

Более 20 пожаров разрастаются в разных районах Калифорнии. Для борьбы с огнем задействованы свыше восьми тысяч пожарных.

Огонь уничтожил более 5 700 зданий, около 25 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Это самый крупный пожар в регионе с рекордным количеством жертв.

«Мы даже не приблизились к выходу из этой чрезвычайной ситуации», — сказал журналистам глава аварийно-спасательной службы Марк Гилардуччи.

Шериф округа Сонома Роб Джиордано рассказал, что к поиску подключены поисковые группы с собаками, обученными поиску трупов.

«Мы нашли как идеально сохранившиеся тела, так и тела, от которых остались только зола и кости», — сказал он.

Серьезная опасность угрожает городу Калистога, всем пяти тысячам жителей было приказано эвакуироваться.

На данный момент неизвестно,что стало причиной пожаров. Однако власти подозревают,что пожар произошел из-за сильного ветра, который повредил линии электропередачи.

Пожар в Калифорнии начался 10 октября в окрестностях долины Напа на виноградниках. Тогда было известно о 15 жертвах.

В тот же день губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайного положения в ряде округов штата.

«Огонь уже уничтожил много строений и угрожает уничтожить еще тысячи домов, в связи с чем необходимо эвакуировать тысячи жителей», — заявил он.

Напа — округ в Калифорнии, известный на весь мир своими виноградниками и вином сорта каберне-совиньон. По данным 2011 года, в округе более 780 виноделен и 1600 виноградников.

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