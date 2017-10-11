В пожаре на калифорнийских виноградниках погибли 15 человек, пропали без вести 150. Огонь уничтожил около 1500 домов и виноделен местных жителей.

Пожар в окрестностях долины Напа, центра производства калифорнийского вина, вспыхнул еще в воскресенье из-за сухих сильных ветров.

К концу вторника огонь охватил уже более 45 тысяч гектар земли, уничтожив больше 1500 строений.

Это самый сильный пожар в регионе за всю историю — погибли как минимум 15 человек, 150 человек числятся пропавшими без вести, проводится эвакуация жителей.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайного положения в ряде округов штата.

«Огонь уже уничтожил много строений и угрожает уничтожить еще тысячи домов, в связи с чем необходимо эвакуировать тысячи жителей», — заявил он.

Пожар произошел во время сбора винограда, но большая часть урожая была уже убрана. Однако виноделы утверждают, что сильный дым может испортить виноград.

Напа — округ в Калифорнии, известный на весь мир своими виноградниками и вином сорта каберне-совиньон. По данным 2011 года, в округе более 780 виноделен и 1600 виноградников.

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