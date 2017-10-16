По предварительным подсчетам, на парламентских выборах в Австрии лидирует консервативная «Народная партия» молодого политика Себастиана Курца — в ней преобладают правые антииммигрантские настроения.

Молодой лидер «Народной партии» Себастиан Курц в прошлом — самый молодой министр иностранных дел в Европе, на момент назначения ему было 27 лет.

С тех пор, как он возглавил «Народную партию», в ней возобладают правые настроения.

На этих выборах партия пообещала перекрыть миграционные потоки в Европу, ввести низкий уровень пособий для беженцев и запретить иностранцам получать какие-либо пособия, пока они не проживут в Австрии пять лет.

По предварительным данным, партия получила 31 процентов голосов, но не получила абсолютного большинства.

Второе место получила правящая социал-демократическая партия Австрии с ее 26,9 процентами голосов.

Следом идет «Партия свободы» и ее 26 процентов голосов. Партия также настроена против мигрантов и могла бы вступить в коалицию большинства с «Народной партией», чтобы сформировать правительство.

Однако ранее лидер «Партии свободы» Хайнц-Кристиан Штрахе вступил в конфликт с Себастианом Курцев, назвав того самозванцем. По мнению Штрахе, Курц украл его программу.

Если же Курцу все же удастся сформировать правящую коалицию, он станет самым молодым лидером страны в Евросоюзе.

При таком правительстве, по мнению аналитиков «Дойче Велле», В Австрии ужесточат законы против мигрантов, могут улучшить отношения с Россией (лидеры обеих националистических партий якобы имеют связи с «Единой Россией»), и ухудшить отношения с Евросоюзом.

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