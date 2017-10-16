Против экс-депутата Казыбека Шайымбетова заведено уголовное дело, а сам он вместе с группой лиц доставлен в ГКНБ. В интернете появилась аудиозапись, на которой якобы Шайымбетов пытается организовать вооруженный переворот.

Аудиозапись, на которой якобы Шайымбетов призывает к перевороту, появилась на видеохостингах 14 октября, тогда же на него и группу лиц было заведено уголовное дело.

Экс-депутата обвиняют в приготовлении к организации массовых беспорядков, приготовлении к насильственному захвату власти и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В день выборов аудиозапись показали в новостях КТРК.

На опубликованном аудио содержатся три записи — на одной неизвестные мужчины, один из которых якобы Шайымбетов, обсуждают возможный переворот с применением оружия, на другой обсуждается непосредственно его поставка, а на третьей — создание групп, которые будут участвовать в перевороте.

Собеседники перепрыгивают с кыргызского на русский язык, упоминают бизнесмена Омурбека Бабанова и его команду.

«Установлено, что экс-депутат ЖК КР К.Шайымбетов, ранее осужденный за незаконное хранение и ношение взрывного устройства и боеприпасов, предварительно вступив в сговор с группой лиц, намеревался принять активное участие в массовых беспорядках во время и после проведения выборов президента КР в случае проигрыша одного из кандидатов», — сообщает ГКНБ.

Ранее Казыбек Шайымбетов сам подавал заявление на участие в президентских выборах 2017 года — был самовыдвиженцем.

Шайымбетов был членом «легендарного парламента» 1990-1994 годов и возглавлял госрезиденцию в Чолпон-Ате, устраивал митинги.

В конце сентября по обвинению в подготовке «насильтвенного захвата власти» был задержан депутат Канатбек Исаев. Тогда на видеохостингах появились записи, на которых Исаев якобы передает деньги на организацию беспорядков.

В начале октября суд заключил под стражу заместителя начальника районного управления ГНС Рамиса Джунусалиева, экс-главу айыл окмоту села Гавриловка Сокулукского района Дениза Раимкулова и Майрамбека Маткулова.

Прокуратура считает, что они вместе с депутатом Канатбеком Исаевым планировали массовые беспорядки в случае проигрыша на президентских выборах Омурбека Бабанова.

Об организации массовых беспорядков в правоохранительные органы заявил некий Арсен Курманалиев. Он сообщил, что Канатбек Исаев предложил ему за их организацию 1 млн сомов.

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