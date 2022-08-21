В Иссык-Кульской области проходит пеший марш людей с инвалидностью. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По их данным, открытие пешего марша состоялось 19 августа в Чолпон-Ате. В нем принимают участие 40 человек. Сам марш продлится до 24 августа. Участники намерены пройти 135 км от Чолпон-Аты до Каракола.

Цель марша, отметили в министерстве, – снизить стереотипы и стигмы в отношении лиц с инвалидностью.

В ведомстве сообщили, что в Кыргызстане проживает около 200 тысяч людей с инвалидностью, 35 тысяч из них – дети до 18 лет.

Министр труда Кудайберген Базарбаев во время открытия пешего марша подчеркнул, что президент Садыр Жапаров повысил пособия детям и взрослым с инвалидностью в два раза. Кроме того, пособия детям из малообеспеченных семей увеличились на 50%.

«С 1 декабря 2021 года персональные ассистенты по уходу за лицами с инвалидностью получают 6 300 сомов в месяц. Такую услугу получает 8,5 тысяч детей. С 1 июня 2022 года услуги персонального ассистента стали доступны для людей с инвалидностью с детства I группы (старше 18 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и надзоре)», – рассказал он.