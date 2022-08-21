В соцсетях появилось видео с момента задержания совладельца «Умут и Ко» Журата Абдуллаева.

Журат Абдуллаев... Баарын саап бүтүп, эми бизнесмендерди саап атышабы? Жакында Кыргызстанда өз оюн ачык айткан, бизнес кылгандар калбай калат окшойт... pic.twitter.com/Xx0KjYCMzn — Burkut (@homo69192690) August 20, 2022

Госкомитет нацбезопасности задержал совладельца ОсОО «Умут и Ко» за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств. На работе и в доме мужчины провели обыски.

«Обнаружена специальная техника “БРДМ-2” (бронированная разведывательно-дозорная машина) с боевым танковым пулеметом “Калашникова”, а также большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств (граната Ф-1), гладкоствольный (нарезной) и травматический оружия различного калибра, запрещенных в обороте», – сообщили в комитете.

В ГКНБ отметили, что мужчина «в повседневной жизни постоянно использует военную униформу (камуфляж) и имеет склонности к каким-либо проявлениям агрессии, что подталкивало его к приобретению и незаконному хранению вышеуказанного вооружения».

Случай зарегистрировали по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Назначены экспертизы. Задержанного доставили в ГКНБ для следственных мероприятий.

Кроме БРДМ с пулеметом, у задержанного при обыске нашли четыре ружья разных марок, предположительно, боевую гранату, автомат АКСУ, более 700 патрон разного калибра, а также разного рода амуницию.