Новые сталинцы. Почему молодые кыргызстанцы любят Советский Союз и «вождя народов»

Коммунисты и социалисты в Кыргызстане — это уже не только те, чья молодость прошла в СССР. В стране выросло новое поколение сталинистов или, как они сами себя называют, сталинцев. Кто они и почему придерживаются таких взглядов?

Партия коммунистов Кыргызстана (ПКК) сейчас никак не представлена в парламенте, хотя на протяжении 15 лет — с 1995 по 2010 годы — имела в нем места.

Несмотря на отсутствие реальной власти у коммунистов, они продолжают свою работу: регулярно проводят партийные съезды, принимают в свои ряды молодежь и даже организовывают в регионах пионерские лагеря для детей.

В прошлом костяк коммунистов Кыргызстана в основном составляли старые партийные работники, чье детство прошло в эпоху Советского Союза, и кто ностальгировал по ушедшим временам.

Однако недавно, летом этого года, новый молодой состав коммунистов дал о себе знать — 20-летние члены партии попытались переименовать главную улицу Бишкека, проспект Чуй, в проспект Сталина, и они же годом ранее предлагали установить в столице памятник вождю коммунизма.

Отношение к Сталину среди историков в Кыргызстане скорее негативное — его обвиняют в убийствах кыргызских интеллигентов и репрессиях. Но молодые коммунисты (называющие себя не сталинистами, а сталинцами) настаивают на том, что фигура неоднозначного лидера СССР может стать символом страха для кыргызских коррупционеров.

Kloop.kg поговорил с новым поколением кыргызских сталинцев, чтобы узнать, что они думают о политике и репрессиях, и кто их кумиры, кроме «вождя народов».