Россия: ЦИК отказался регистрировать оппозиционера Навального кандидатом в президенты

Российский Центризбирком отказался регистрировать в качестве кандидата в президенты борца с коррупцией Алексея Навального. Оппозиционер призвал своих сторонников бойкотировать выборы президента России. Он считает, что «Путин боится конкуренции» с ним.

ЦИК не зарегистрировал Алексея Навального кандидатом в президенты из-за его непогашенной судимости.

Навальный же считает, что «Владимир Путин страшно перепуган» и «боится конкуренции» с ним.

«Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвует лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы», — сказал Навальный.

Ранее, 24 декабря, в 20 городах России около 16 000 сторонников Алексея Навального выдвинули его своим кандидатом в президенты. Тогда политик пообещал, что если его не зарегистрируют кандидатом в президенты, он призовет сторонников бойкотировать выборы.

Почему Навального не допустили?

Официальной причиной недопуска Алексея Навального к выборам стала непогашенная судимость.

В августе 2017 года Симоновский суд Москвы продлил политику испытательный срок по делу о хищении денег компании «Ив Роше» до 2020 года. Причиной стали «регулярные нарушения» — аресты Навального из-за митингов и «неповиновение полиции».

По мнению политика, испытательный срок продлили специально для того, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты.

К условному сроку на 3,5 года за «хищение денег» борца с коррупцией приговорили в 2014 году, тогда же назначили испытательный срок в пять лет. Брата Навального Олега по тому же делу осудили на 3,5 года в колонии строгого режима.

При этом до приговора представитель «Ив Роше» Кристиан Мельник говорил, что компания не понесла убытка или упущенной выгоды от деятельности братьев Навальных.

Кроме того в феврале Навального снова признали виновным в «хищении» 10 000 кубометров лесопродукции у предприятия «Кировлес», и осудили на пять лет условно — приговор был идентичным решению суда 2013 года.

Тогда на сторону Навального встал Европейский суд по правам человека, он признал, что российский суд нарушил права осужденных на справедливое разбирательство и постановил власти выплатить Навальному и Офицерову сумму около 80 000 евро.

Новое рассмотрение дела началось в декабре 2016 года, когда оппозиционера сделали невыездным.

Правозащитники называли «Дело Ив Роше» и «Дело Кировлеса» «политически мотивированными», «заказными» и даже кампанией по очернению борьбы Навального с коррупцией — антикоррупционная деятельность политика началась в 2010 году.

Одно из самых громких антикоррупционных расследований Навального и Фонда борьбы с коррупцией — это «Он вам не Димон», посвященный премьер-министру Дмитрию Медведеву и его огромному состоянию. Расследование вызвало серию крупных антикоррупционных митингов.

Выборы президента России

Выборы президента России пройдут уже 18 марта 2018 года. Это будут четвертые выборы на пост главы государства, в которых примет участие действующий российский президент Владимир Путин.

Впервые Владимир Путин занял пост президента России 7 мая 2000 года, а после баллотировался и побеждал на выборах еще два раза — в 2004 и 2012 годах.

Если Путин победит и на этих выборах, то срок его правления закончится в 2024 году, когда ему будет 71 год.

Также в выборах президента России примут участие журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, предприниматель Сергей Полонский и другие.