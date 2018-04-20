ГКНБ возбудил дело из-за выдачи разрешения на строительство фабрики в Казармане

Госкомитет нацбезопасности возбудил дело из-за незаконной выдачи разрешения на строительство золотоизвлекательной фабрики компании «Джи эл Макмал девелопинг» в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области. В начале апреля местные жители выступили против этой фабрики и подожгли ее.

Пресс-служба госкомитет нацбезопасности сообщила, что чиновники джалал-абадского госагентства архитектуры и строительства выдали лицензию на строительство без заключения экологической экспертизы.

ГКНБ возбудил уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций».

Один из менеджеров компании, который пожелал остаться неизвестным, сообщил журналисту Kloop.kg, что «ничего не знает» о возбужденном уголовном деле. По его словам, их компания «законно» получила документы на строительство фабрики и у них «есть все документы».

11 апреля неизвестные подожгли здания золотодобывающей фабрики «Джи Эл Макмал Девелопинг». По сообщению МВД, там должна была состоятся встреча местных жителей с межведомственной комиссией, однако еще до начала выступления комиссии собравшиеся «начали кидать камни» в их сторону.

После этого они ворвались на территорию фабрики и подожгли строящиеся здания и технику. Вызванная на место пожарная машина не смогла подъехать к горящим зданиям из-за того, что протестующие заблокировали дорогу.

По данным правоохранительных органов, в стычках пострадали трое милиционеров, стоявших в оцеплении.

После этого инцидента премьер-министр Сапар Исаков уволил акима Тогуз-Тороуского района Тилека Идирисова за то, что он вовремя не принял меры для устранения конфликта.

Милиция возбудила дело по статьям «Хулиганство», «Массовые беспорядки» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».

Милиция задержала 15 местных жителей по подозрению в хулиганстве, однако позже троих отпустили под подписку о невыезде.

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