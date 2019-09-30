Вице-спикерка Жогорку Кенеша Аида Касымалиева 30 сентября призвала правоохранительные органы провести «тщательное расследование» нападения на оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова.

«Как общество мы тоже должны требовать этого. Случай затронул интересы не только журналиста, но и всего общества. Добиться справедливых решений возможно только в условиях гласности», — сказала она.

Аида Касымалиева несколько лет работала в «Азаттыке» до того, как получила мандат депутатки парламента.

• Нападение на Айбека Кулчуманова произошло 28 сентября в Оше. Оператор «Азаттыка» снимал на дрон видео для журналистского расследования недалеко от дома экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова.

• Четверо неизвестных мужчин напали на Кулчуманова, а также забрали у него документы и оборудование на сумму 1,5 млн сомов.

• Кулчуманов написал заявление в милицию. Милиция начала досудебное производство по статье «Грабеж». Напавшие также написали заявление в отношении сотрудника «Азаттыка».