Пресс-служба ГУВД Оша сообщила «Клоопу», что мужчины, которые 28 сентября напали на сотрудника «Азаттыка» Айбека Кулчуманова, приходятся близкими людьми семье экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова и проживают в его доме.

«Сейчас выясняется, есть ли состав преступления в их действиях. Также идет разбирательство на счет действий оператора “Азаттыка”. В данном случае, сначала нужно выслушать доводы сторон и опросить свидетелей», — сказал пресс-секретарь ГУВД Ош Замир Сыдыков.

Он добавил, что близкие Матраимовых написали в отношении Кулчуманова и заявили, что тот «вторгся в частную собственность».

• Кулчуманов вел съемку с дрона недалеко от дома Матраимова 28 сентября, после чего на него напали четверо неизвестных мужчин. У журналиста забрали оборудование на сумму 1,5 млн сомов, документы, а также пульт управления дроном.

• Мужчины вернули изъятую технику вечером того же дня. Тогда же они написали заявление на Кулчуманова. В милицию также обратился мужчина, который заявил, что ему на голову упал дрон, которым управлял оператор «Азаттыка».