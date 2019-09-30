Министерство финансов опровергло, что сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) провели обыск в кабинете главы минфина Бактыгуль Жеенбаевой.

В министерстве заявили, что сотрудники ГСБЭП изъяли документы из комнаты, где хранятся документы служебного пользования, а не из кабинета министра Жеенбаевой.

«На самом деле 26 сентября проведено изъятие документов по нецелевому использованию денег Центром судебного представительства при правительстве Кыргызстана. На изъятие документов министр Бактыгуль Жеенбаева дала разрешение», — говорится в сообщении минфина.

Издание Kaktus.Media 29 сентября сообщило со ссылкой на собственные источники, что в кабинете Жеенбаевой провели обыск, а ее саму вызвали на допрос в ГСБЭП.

Пресс-секретарь ГСБЭП Анастасия Пискур 30 сентября заявила «Клоопу», что следствие не раскрывает информацию о приглашенных на допрос. В пресс-службе министерства финансов заявили, что позже предоставят информацию о вызове Жеенбаевой на допрос.