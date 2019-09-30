Советник министра социального развития Дайырбек Орунбеков на своей странице в фейсбуке прокомментировал нападение на оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова. По словам Орунбекова, журналист «вторгся в частную собственность и пытался снимать объект без разрешения».

«Даже в Америке, где ценится свобода слова и права человека, если кто-то зайдет в частный дом без разрешения […] попытается что-то снять и опубликовать — расстреляют как собаку», – написал он.

По его мнению, журналисты, которые «бегают за пустой сенсацией» и «специально очерняют» человека, не связаны с защитой свободы слова.

«Обьект, который вы очерняете в данный момент, даже не работает на государственной службе, не сидит во власти […] “Азаттык” действительно был примером для других [изданий] по части соблюдения журналистской этики. Но некоторые его сотрудники иногда делают хайп», — написал Орунбеков.

В своем послании Орунбеков ни разу не назвал фамилию экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, но вероятно, что он имел ввиду именно его.

• Нападение на Айбека Кулчуманова произошло 28 сентября в Оше. Оператор «Азаттыка» снимал на дрон видео для журналистского расследования недалеко от дома экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова.

• Четверо неизвестных мужчин напали на Кулчуманова, а также забрали у него документы, оборудование на сумму 1,5 млн сомов, а также пульт управления дроном. Позднее, еще один мужчина обратился в милицию с жалобой на то, что на него упал летательный аппарат.

• Кулчуманов написал заявление в милицию. Напавшие также написали заявление в отношении сотрудника «Азаттыка». Милиция начала досудебное производство по статье «Грабеж», а также сообщила, что напавшие на Кулчуманова являются близкими семье Матраимова.