Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что конфликт между жителями сел Орок и Джал случился ночью 29 сентября. В селе Орок была свадьба, на которой с жителями села Джал завязалась словесная перепалка.

После этого, между людьми началась драка, в ходе которой один из участников сделал выстрел из «неустановленного оружия». Информагентство 24.kg сообщило, что у двоих пострадавших ранения дробью. Врачи оценивают их состояние как «удовлетворительное».

«Факт был зарегистрирован в УВД Ленинского района и собранные материалы по территориальности в настоящее время на стадии передачи в органы внутренних дел Сокулукскуого района для дальнейшей регистрации в ЕРПП», — говорится в сообщении милиции.

• Это уже не первый конфликт в селе Орок — в июне из-за стычки между односельчанами были задержаны около 30 человек. Тогда причиной конфликта между жителями стала драка подростков после намаза. В селе Орок живут не только кыргызы, но и турки-месхетинцы.

• Тогда для решения конфликта в село приехала не только милиция, но и спецназ, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и посол Турции Камил Фырат.