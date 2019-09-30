Нападение на сотрудника «Азаттыка» Айбека Кулчуманова произошло в Оше 28 сентября. Он снимал на дрон видео недалеко от дома экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. Кулчуманова избили, а также забрали у него оборудование и документы.

Пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев 30 сентября сообщил «Клоопу», что правительство «обеспокоено» нападением на Айбека Кулчуманова, но в деталях инцидента должно разобраться следствие.

«При этом, хочется надеяться, что причины инцидента лежат исключительно в плоскости конфликта на бытовой почве и не имеют отношения к свободе слова и какому-либо ограничению журналистской деятельности», — добавил пресс-секретарь главы правительства.

Он отказался отвечать на уточняющие вопросы журналистки «Клоопа».

Ранее вице-спикерка Жогорку Кенеша Аида Касымалиева призвала правоохранительные органы провести «тщательное расследование» нападения на Кулчуманова.

Милиция Оша сообщила, что напавшие на оператора «Азаттыка» мужчины являются близкими семьи Райымбека Матраимова и проживают в его доме.

• После нападения на Кулчуманова, мужчины отняли у него оборудование на сумму 1,5 млн сомов, документы, ключи от машины и пульт управления дроном.

• Кулчуманов написал заявление в милицию. Милиция начала досудебное производство по статье «Грабеж». Напавшие также написали заявление в отношении сотрудника «Азаттыка».