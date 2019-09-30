Митинг прошел в селе Ак-Добо Джети-Огузского района Иссык-Кульской области 30 сентября.

Жители потребовали «справедливого рассмотрения» дела Каната Сагымбаева, который работал телохранителем бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Митингующие также написали обращение на имя президента Сооронбая Жээнбекова.

«Мы знаем, что Канат Сагымбаев честно исполнял свои обязанности. Его родители — уважаемые люди в айыле. Он отец четверых детей. Из-за того, что семья молодая, он сам ее обеспечивал. Мы очень просим вас дать правильную оценку защите его прав», — заявили собравшиеся.

• Каната Сагымбаева задержали в ночь на 25 сентября. Против него выдвинули подозрения по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Воспрепятствование действиям следствия», «Массовые беспорядки». Сагымбаев обеспечивал безопасность бывшего президента Атамбаева во время конфликта в Кой-Таше в августе.

• Спустя месяц после столкновений в Кой-Таше, Сагымбаева уволили со службы в ГКНБ. Это объяснили тем, что он не сдал служебное оружие и не вернул спецтехнику.