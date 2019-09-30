Об этом Азимбек Бекназаров сообщил информагентству 24.kg.

Теперь бывший президент Алмазбек Атамбаев, а также принадлежащий ему телеканал «Апрель» должны выплатить экс-генпрокурору Азимбеку Бекназарову, экс-спикеру парламента Ахматбеку Келдибекову и бывшему главе ГКНБ Кенешбеку Дуйшебаеву по 100 тысяч сомов. Сам Атамбаев сейчас находится в СИЗО ГКНБ.

• Политики подали в суд после того, как Атамбаев дал интервью телеканалу «Апрель» в декабре 2018 года.

• Тогда бывший президент заявил, что «Келдибековы стали мультимиллионерами, работая на госдолжностях», а «Азимбеки [Бекназаровы] и Дуйшебаевы» заработают, если в Кыргызстане «случится что-то непоправимое и прольется кровь».

• Келдибеков, Дуйшебаев и Бекназаров изначально потребовали от Атамбаева 18 млн сомов, однако суд частично удовлетворил их требование до 300 тысяч сомов.