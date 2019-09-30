Работа во фрилансе, аутсорс, создание своих стартап-бизнесов и интересные мероприятия — это всё развивается в Кыргызстане в течение последних 10 лет. Но для этого всего не нужен офис или большой конференц-центр, поэтому в эти же 10 лет в стране развиваются коворкинг центры — пространства, где можно снять себе небольшой угол на определенное время (день, неделю, месяц) и платить за это не условные 300 долларов США, а всего 8 тысяч сомов.
Этот материал мы сделали совместно с первым цифровым оператором Beeline. В этом материале вы увидите только действующие коворкинги, которые работают в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде.
Согласно последнему отчету международной исследовательской компании «Emergent Research» (занимается консалтингом и исследованиями малого бизнеса), к 2020 году по всему миру будет работать более 24 тысяч коворкинг-пространств.
Коворкинги — это пространства, которые создаются для людей с удаленным типом работы. Одновременно с этим, коворкинги собирают под своей крышей технологическую интеллигенцию и креативных людей, которые занимаются развитием своих бизнесов или работой, полученной на аутсорс.
Принцип работы коворкинга — это гибкая организация рабочего пространства, куда приходят профессионалы; резиденты коворкингов имеют возможность оплачивать как за полноценное офисное пространство, так и за отдельное рабочее место на определенный срок (день / неделя / месяц).
Модель коворкингов стала популярна в последние 10+ лет из-за неоднозначной экономической ситуации в мире, которая не позволяет некоторым стартапам арендовать отдельные офисы, а пространства для совместной работы, где ты ещё и можешь познакомиться с такими же как и ты фрилансерами или начинающими предпринимателями — это как раз удобно.
Российское издание РБК, со ссылкой на управляющего директора Future Asia Ventures Фалгуни Десай, писало в сентябре 2016 года, что коворкинги — это один из самых быстрорастущих стартап-сегментов на мировом рынке.
«Правда, несмотря на растущий рынок, операторы коворкингов в Нью-Йорке, Гонконге и Сингапуре часто жалуются, что их бизнес не всегда рентабелен. Ведь выручка, в отличие от фиксированной цены аренды, может меняться от месяца к месяцу», — говорил Десай.
В Кыргызстане коворкинги начали появляться в 2011-2012 года — тогда в Бишкеке открылись «Aiperi Technology MeetUp», «Дом 163», антикафе «Babochki», и все они закрылись 2-3 года спустя — каждый по своей причине, но почти все говорили, что в тот момент это был нерентабельный бизнес.
В 2016-м году коворкинги снова начали появляться в Кыргызстане. Во многом, этому способствовал высокие цены на рынке недвижимости (стоимость аренды квадратного метра для офиса в Бишкеке были на уровне от 13 до 28 долларов США), а также рост количества технологических и творческих стартапов (IT-индустрия, видео и дизайн-студии, различные образовательные курсы и компании по управлению контентом).
Однако, ниже мы подготовили для вас список всех коворкингов, которые открылись в последние годы, а некоторые из них смогли расшириться и открыть несколько пространств.
Сеть коворкингов ololohaus:
Самая большая сеть коворкинг-пространств в Кыргызстане — туда входит пять центров в Бишкеке и один коворкинг с гостиницей в Оше. Кроме арт-студии на пересечении улицы Токтогула и бульвара Эркиндик, во всех остальных коворкингах можно снять себе полноценный офис или рабочее место, провести переговоры, конференцию или открытое выступление.
Внутри каждого из ololohaus есть как постоянные резиденты, так и фрилансеры, арендующие рабочее место на короткий срок.
Коворкинг-пространства в Бишкеке:
- ololohausVictory: ул. Ибраимова 103 Бизнес — центр Victory;
- ololohausManas: ул. Табышалиева 29 (пр. Манаса — Московская);
- ololo art studio: ул. Токтогула 92 (пересекает бул. Эркиндик);
- ololohausErkindik: бул. Эркиндик 64Б (пересекает ул. Жумабека);
- ololohausOrmonKhan: микрорайон Асанбай, 27/1;
Коворкинг в Оше:
- ololohausOsh: ул. Ленина 339а.
У сети «ololohaus» четыре вида абонементов:
— Дневной — 700 сомов за день работы в одном из пространств;
— Недельный — 3000 сомов за неделю работы;
— Месячный — 8000 сомов за месяц работы;
— Студенческий — 5000 сомов за месяц работы.
Ну а если вы хотите снять у них офис, то обратитесь в компанию и они помогут вам найти подходящий вариант сотрудничества.
Коворкинги оператора Beeline:
Первый цифровой оператор Beeline в рамках своей социальной программы открыл за последние два года два коворкинг-пространства: в Кыргызском государственном техническом университете (КГТУ) в Бишкеке и в Джалал-Абадской областной библиотеке.
Первый центр в КГТУ открыли специально для студентов, чтобы они могли там работать над своими идеями, обсуждать их, презентовать для однокурсников и проводить мероприятия.
Второй центр, который открыли в сентябре 2019 года в Джалал-Абаде, открыли для всех желающих. Там можно поработать, провести тренинг или презентацию.
В обоих центрах, как заявляли представители Beeline, оператор проводит и свои тренинги по новым трендам в информационных технологиях и диджитале.
- Коворкинг в КГТУ: проспект Чынгыза Айтматова, 66;
- Коворкинг в Джалал-Абаде: улица Ленина, 20.
Посещение и работа в обоих пространствах бесплатные.
Versare.Mesto
Небольшое коворкинг-пространство в южной части Бишкека, которое открылось весной 2019 года. За 250 сомов в день (для студентов и школьников — 150 сомов) вам здесь предоставят рабочее место, снеки и даже напиток на выбор.
Там же можно проводить встречи, презентации или другие мероприятия.
- Versare.Mesto: улица Скрябина, 78/1 (Бишкек).
Expanse
Необычный вид коворкинга — для тех, кто занят в индустрии красоты. Пространство, которое создали специально для парикмахеров, визажистов, специалистов по работе с ногтями, массажистов и так далее.
Здесь действует почасовая оплата, но если вы занимаете рабочее место на 15 дней в месяц, то вам это обойдется на 50 процентов дешевле.
Тарифы можно узнать на сайте (там много опций, которые здесь нам лень перечислять), а ещё там же можно забронировать себе рабочее место.
- Expanse: улица Исанова, 100 (Бишкек).
Open Space
Это коворкинг-пространство находится в бишкекском торговом центре «Бета Сторес 1». Это большое открытое пространство, где можно арендовать рабочее место или провести мероприятие. У Open Space три тарифа:
— Месяц — 5000 сомов;
— Неделя — 1500 сомов;
— День — 300 сомов.
- Open Space: проспект Чуй, 155 (ТЦ «Бета Сторес 1»).
Next Osh
Второе коворкинг-пространство в южной столице Кыргызстана — это небольшой коворкинг, в котором можно арендовать рабочее место, организовать встречу или мероприятие, или посетить мероприятия и курсы, которое проводят владельцы «Next Osh».
- Next Osh: ул. Ленина 318.