Согласно последнему отчету международной исследовательской компании «Emergent Research» (занимается консалтингом и исследованиями малого бизнеса), к 2020 году по всему миру будет работать более 24 тысяч коворкинг-пространств.

Коворкинги — это пространства, которые создаются для людей с удаленным типом работы. Одновременно с этим, коворкинги собирают под своей крышей технологическую интеллигенцию и креативных людей, которые занимаются развитием своих бизнесов или работой, полученной на аутсорс.

Принцип работы коворкинга — это гибкая организация рабочего пространства, куда приходят профессионалы; резиденты коворкингов имеют возможность оплачивать как за полноценное офисное пространство, так и за отдельное рабочее место на определенный срок (день / неделя / месяц).

Модель коворкингов стала популярна в последние 10+ лет из-за неоднозначной экономической ситуации в мире, которая не позволяет некоторым стартапам арендовать отдельные офисы, а пространства для совместной работы, где ты ещё и можешь познакомиться с такими же как и ты фрилансерами или начинающими предпринимателями — это как раз удобно.

Российское издание РБК, со ссылкой на управляющего директора Future Asia Ventures Фалгуни Десай, писало в сентябре 2016 года, что коворкинги — это один из самых быстрорастущих стартап-сегментов на мировом рынке.

«Правда, несмотря на растущий рынок, операторы коворкингов в Нью-Йорке, Гонконге и Сингапуре часто жалуются, что их бизнес не всегда рентабелен. Ведь выручка, в отличие от фиксированной цены аренды, может меняться от месяца к месяцу», — говорил Десай.

В Кыргызстане коворкинги начали появляться в 2011-2012 года — тогда в Бишкеке открылись «Aiperi Technology MeetUp», «Дом 163», антикафе «Babochki», и все они закрылись 2-3 года спустя — каждый по своей причине, но почти все говорили, что в тот момент это был нерентабельный бизнес.

В 2016-м году коворкинги снова начали появляться в Кыргызстане. Во многом, этому способствовал высокие цены на рынке недвижимости (стоимость аренды квадратного метра для офиса в Бишкеке были на уровне от 13 до 28 долларов США), а также рост количества технологических и творческих стартапов (IT-индустрия, видео и дизайн-студии, различные образовательные курсы и компании по управлению контентом).

Однако, ниже мы подготовили для вас список всех коворкингов, которые открылись в последние годы, а некоторые из них смогли расшириться и открыть несколько пространств.