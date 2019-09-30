Пресс-секретарь мэрии Оша Азамат Абсаттаров сообщил «Клоопу», что Кылыч Саркарбаев вышел на работу 30 сентября. По словам Абсаттарова, чиновник опроверг то, что стрелял в спортсмена Тологона Рахманберди уулу.

«Сейчас продолжаются следственные работы и служебное расследование, мы не можем дать оценку действиям [Саркарбаева]. Правовая оценка будет дана по итогам следствия», — сказал Абсаттаров.

Сам Саркарбаев в интервью изданию Vesti.kg заявил, что «третьи лица пытаются его очернить» на фоне инцидента со стрельбой. Он добавил, что после инцидента взял больничный, поэтому не выходил на связь.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Карима Аманкулова отказалась уточнить по какому статусу проходит Саркарбаев в деле стрельбы в Кара-Суу из-за интересов следствия.

«По конфликту в Кара-Суу назначены все необходимые экспертизы. По итогам следствия и экспертизы мы дадим дополнительную информацию», — сказала она.

• 22 сентября милиция Оша и СМИ сообщили, что Кылыч Саркарбаев после словесной перепалки выстрелил в местного спортсмена Тологона Рахманберди уулу. Пострадавшего с пулевым ранением бедра доставили в больницу.

• Несколько дней спустя Рахманберди уулу заявил, что состоит с Саркарбаевым в «братских отношениях», а ранение получил сам, когда «выстрелил в себя». Кылыч Саркарбаев не был доступен для комментариев на протяжении недели после инцидента.