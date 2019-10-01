Первомайский районный суд вечером 30 сентября продлил меру пресечения сторонникам бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Экс-главе аппарата президента Фариду Ниязову, депутатке парламента Ирине Карамушкиной, а также другим сторонникам бывшего президента Алге Кылычову, Фархаду Баабиеву арест продлили до 9 декабря.

Ирина Карамушкина находится под домашним арестом, все остальные обвиняемые содержатся в СИЗО-1.

• Соратников бывшего президента задержали вскоре после того, как Атамбаев добровольно сдался властям 8 августа. Бывший президент в течение полутора дней оборонялся от силовиков в своем доме в Кой-Таше.

• Следствие подозревает их в «Захвате заложников» и «Организации массовых беспорядков». Во время конфликта в Кой-Таше часть спецназовцев ГКНБ попала в плен во время неудачного штурма дома Атамбаева, который силовики проводили 7 августа.