Верховный суд Кыргызстана 1 октября полностью оправдал Темира Болотбека, которого обвиняли в «возбуждении межнациональной вражды».

«Несмотря на то, что Темир Болотбек был оправдан первой и второй инстанцией, прокуратура подала надзорную жалобу в Верховный суд. Сегодня коллегия высшей инстанции оставила оправдательные приговоры в силе», — сообщила «Азаттыку» активистка Рита Карасартова.

• ГКНБ возбудил дело против Болотбека в феврале 2018 года. Следствие посчитало, что он возбуждал межнациональную рознь из-за комментария в фейсбуке (грамматика и пунктуация комментария сохранены): «Почему бы вам всем любителям совка не свалить в рашку, куда нибудь в Сибирь, там много унылого говна, нищего и рабского».

• Сам Болотбек признал, что нарушил этику, но не согласился с обвинениями в разжигании розни. По этому делу также провели три лингвистические экспертизы, но в словах мужчины враждебных высказываний не нашли.