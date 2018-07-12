Коллаж: Александра Титова / Kloop.kg

В патриархальном обществе принято состоять в браке и иметь детей — а стоит родиться первенцу, как все вокруг начинают спрашивать, когда же будет второй. Люди, которые не стремятся оставить после себя потомство, часто воспринимаются в штыки — они рассказали «Клоопу», почему осознанно отказались от продолжения рода.

Внимание! В этом материале люди рассказывают, почему они не хотят иметь детей. Если эта точка зрения оскорбляет ваши чувства, поберегите свои нервы — почитайте другие статьи или посмотрите гифку с милыми котятками:

Кыргызстан входит в первую десятку азиатских стран по уровню рождаемости — в 2016 году в стране рождалось в среднем 26 человек на 1000 граждан.

Здесь люди, осознанно отказывающиеся от зачатия и рождения детей — большая редкость. На них давит общество, семья, но у них есть свои причины для того, чтобы отказаться от рождения детей. Они рассказали журналистке «Клоопа» Александре Титовой, почему пришли к такому решению.

Мирлан, 33 года: Сильный и независимый, с двумя котами

Коллаж: Александра Титова / Kloop.kg

Пока я чайлдфри, но что будет в будущем, не знаю. Может, социум все-таки заставит. Но я не хочу жить по программе, навязанной социумом, который говорит, что иметь детей это «самый легкий путь быть счастливым». В СНГ менталитет такой — просто счастливым быть нельзя.

Я против социума и мейнстрима, а дети — это мейнстрим. Дети все ломают, и крушат, и шумят, а я же гик — мне нужно пространство. Сейчас я это понимаю,

а когда мне было лет 20-25, я реально хотел дочку, чтобы аниме с ней смотреть.

С годами пришел к выводу, что мне это не подходит. У меня никогда не было желания брать детей на руки и сюсюкаться с ними.

Мои девушки были феминистками и чайлдфри. Последняя девушка хотела замуж и детей, но я постоянно отшучивался, чайлдфри фразочки говорил — так и расстались.

Партнершу только для рождения детей я никогда себе не искал. Мне хорошо, когда меня просто понимают. Моя мама не настаивает на внуках, но часто говорит: «Когда нормальную девушку встретишь, тогда рожайте». Поэтому можно сказать, что родственники на меня не давят.

Я не понимаю, когда рожают детей, чтобы они потом в старости помогали — они же могут уехать.

Дети нужны только с биологической точки зрения — продолжить свой ген, детей заводят, чтобы оставить свой биоматериал. Материнский и отцовский инстинкт внушают, чтобы люди размножались, но я не думаю, что это плохо — это их личное дело.

По статистике, 90% обывателей — тупые потребители, сами обществу ничего не могут дать, кроме ребенка, который, возможно, реализует то, что не смог реализовать сам родитель. Вот они и рожают с такой надеждой. Хотя я за себя не отвечаю — может, мое мнение в будущем поменяется.

Я никак не отношусь к фразам типа «Дети — это смысл жизни». Это же все очень относительно. Для меня это получение знаний, но никак не дети. Я же сильный независимый мужчина с двумя котами.

Алина, 26 лет: Чтобы почувствовать себя женщиной, дети не нужны

Коллаж: Александра Титова / Kloop.kg

Когда мои сверстницы начинали рожать детей, во мне это никак не отзывалось. Скажем, у меня не было ярковыраженного желания рожать. Я спрашивала: «Зачем рожать?» Отвечали обычно типа: «Так положено», «Так надо», «Родители просят внуков» или «Долг роду и обществу».

Я пришла к выводу, что сами люди детей не хотят — они хотят отдать долг обществу, роду, еще что-то, а у меня этого желания не было. И рожать в принципе я не хочу. Мне никогда не нравилось, когда говорили: «это твое предназначение» или «только так ты почувствуешь себя настоящей женщиной».

Дети не нужны, чтобы чувствовать себя женщиной. У меня нет тяги к детям, на предложение «просто подержать ребенка», даже если ребенок кажется нежным, я откажусь.

Я не готова жертвовать своим временем, здоровьем и нервами.

Некоторые детей рожают, чтобы стакан воды подали в старости, но для меня это слишком большое вложение.

Не понимаю, когда говорят, что роды полезны для здоровья женщины. Это же бред. Плодит его карательная советская и постсоветская гинекология, которая ради увеличения населения могла отправить на роды «полечиться» даже из-за молочницы.

Так и есть ведь как в анекдоте:

Что-то болит? Рожай.

Снова болит — рожай второго.

Опять болит? Рожай третьего.

Все еще болит? Рожай четвертого!

Что, все плохо? Так нечего было рожать так много.

Женщина всегда будет виновата, рожала она или нет.

Практика же показывает, что организму наносится колоссальный урон — роды совсем не омолаживают, а изнашивают организм.

Мне 26 лет, люди мне говорят: ты еще молодая, скоро остепенишься. Родишь, а потом проснется материнский инстинкт. Я уверена, что и в 48 лет мне будут говорить: «ну, ничего-ничего скоро».

Мама о моих взглядах знает, и она думает, наверное, что когда-нибудь я одумаюсь. Любимый человек поддерживает, я думаю, что не могла бы любить кого-то, кто не разделяет мои взгляды.

Всегда будет пласт людей, которые рожают, и те, кто нет. Это всегда было. Чайлдфри просто новое название и не всем знакомое. Женщин, свободных от детей, называли синими чулками, а мужчин — заядлыми холостяками. Эти люди были теми, кто двигал прогресс.

Яна (имя изменено), 27 лет: Я бы хотела, чтобы для рождения детей надо было получать права

Коллаж: Александра Титова / Kloop.kg

У нас в обществе девушки — в том числе и я — начиная с довольно-таки раннего возраста, испытывают давление со стороны родственников, которые постоянно решают, что тебе нужно замуж.

Судя по поведению моих родственников, они, скорее всего, сдались и решили, что я — старая дева. Несмотря на то, что у меня есть молодой человек. Они считают, что это все несерьезно, что девушка обязательно должна выйти замуж, а если она прям совсем никак не находит себе мужа, то она непременно должна взять и от кого-нибудь забеременеть.

Это советуют все, не только родственники.

Даже продавщица в магазине, где я покупаю одежду, недавно мне выдала: «Пора рожать!»

Я ответила, что я не замужем и у меня пока нет денег на это, а она: «Без разницы, по-ра ро-жать!» Для меня совершенно не мотив рожать, потому что «старая», потому что «надо».

В основном люди используют очень глупые причины, чтобы иметь детей. Конечно, многие являются хорошими родителями, но большинство — нет. И мы видим кучу новостей об этом, как маленькие дети делают других маленьких детей, и получаются всякие трагедии из-за этого.

Мне бы хотелось, чтобы наше общество было более здоровым, и более рационально распределяло прессинг относительно появления новых членов общества. Не надо всем поголовно рожать. Вообще, я думаю, что было бы идеально выдавать права на отцовство и материнство. Потому что некоторым людям иметь детей категорически нельзя.

Влад (имя изменено), 25 лет: Я не доверяю государству

Коллаж: Александра Титова / Kloop.kg

Желание завести ребенка должно быть осознанным, зрелым, взвешенным и решительным. Я до сих пор не могу понять, как возможно завести ребенка случайно, ведь себе необходимо отдавать отчет и осознавать всю ответственность этого поступка.

Лично я пока не готов к детям (если вообще можно к ним подготовиться). Не готов в силу не только своей нестабильности и нереализованности множества идей, а потому что это – огромная ответственность, которая сейчас лишь подкосит меня. А я не хочу, чтобы мои проблемы сказывались на ребенке.

По крайней мере, если ребенку не уделять должного внимания, не заниматься его развитием, то он раньше времени превратится в маленького взрослого — озлобившегося, одинокого, недолюбленного человека.

Я понимаю, что на эмоциональное и физическое состояние родителей влияет многое: начиная от элементарных взаимоотношений с другими людьми и заканчивая политическим устройством государства.

В большей степени счастье детей зависит от государства, где они проживают, нежели от их родителей.

Дело в том, что высшие органы власти не в состоянии обеспечить население соответствующими нормами жизни ХХI века: медициной, образованием и просвещением, стабильной работой.

Вместо больниц и школ в нашей стране сотнями строятся новые мечети (что, несомненно же, важнее всего). А детям нужно здоровье и образование!