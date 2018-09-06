«Машина ломается, дорога плохая. Количество рейсов уменьшилось, людей стало мало. Раньше доезжал за один час, а сейчас — за полтора, бывает и за два часа, из-за пробок. Бензина стал больше тратить — если раньше уходило 13 литров, то сейчас 15-17», — говорит водитель маршрутки Эркинбек.

Министерство транспорта признает, что на трассе возникают пробки, но в этом, по мнению ведомства, виноваты сами водители — именно они не соблюдают правила дорожного движения, из-за чего образуются заторы.

«Проблема в несоблюдении ПДД самими водителями автомобилей. Водители игнорируют временные предупреждающие знаки и выезжают на обочины, а также встречную полосу. Все это приводит к “заторам”», — говорят в ведомстве.

Рабочие перекрыли три полосы трассы из четырех. Фото: Жанна Жарматова / Kloop.kg

Неудобное расписание

Чтобы как-то сгладить недовольство, власти предложили местным жителям использовать объездную дорогу и поезд Бишкек — Кара-Балта.

Но оба варианта оказались неудобными для местных жителей: первый — из-за того, что большую часть пути все равно нужно ехать по дороге, которую ремонтируют, а второй — потому что расписание поездов не подходит тем, кто живет в Кара-Балте, а работает в Бишкеке.

Первый поезд из Кара-Балты в Бишкек отъезжает в 10:40 утра — уже после того, как у большинства людей начался рабочий день. Последний обратный поезд выезжает из Бишкека в 17:00, когда люди еще на работе.

«Поезд хорош для тех, кто не спешит — едешь медленно. Когда спешим, мы ездим на маршрутке, но сейчас маршрутки тоже едут медленно. Мы очень хотим, чтобы поскорее закончили дорогу, сделали ее качественной, это ведь будет очень хорошо для нас», — говорит жительница Кара-Балты Ася, решившая поехать на поезде впервые.

Потерпите три года

Местные жители жалуются, что дорожные работы ведутся очень медленно. Министерство транспорта в своем официальном ответе «Клоопу» признается, что строительство дороги отстает от плана.

В 2018 году власти планируют закончить около четверти от общего объема строительных работ, а завершить реконструкцию полностью собираются только через три года.

В минтрансе говорят, что строительство затянулось из-за нескольких причин.

Сначала 17 местных жителей пожаловались в министерство, что стены их домов стали трескаться из-за вибрации дорожных катков. На участках, где стоят эти дома, ремонт дороги остановился больше чем на полгода.

За это время минтранс исследовал влияние вибрации на придорожные дома и выяснил, что жалобы жителей обоснованные. Тогда решили больше не использовать вибрацию, потому что дома вокруг старые, и она может их повредить.

В конце мая 2018 года ремонт дороги там возобновили. Из-за того, что строителям пришлось отказаться от вибрации, говорят в министерстве, он задерживается еще сильнее.

Местные жители жалуются на пыль, которая поднимается из-за проезжающих машин. Фото: Жанна Жарматова / Kloop.kg

Весной 2018 года строительные работы также приостанавливали из-за того, что местные жители на 10 дней перекрывали дорогу грузовикам — они требовали, чтобы власти наняли их вывозить гравий для ремонта трассы из карьера. В итоге их требования удовлетворили.

Еще одна причина задержки строительства — в планах и схемах не указали подземные коммуникации, поэтому строители постоянно натыкаются на кабели и трубы. Каждый раз в таких случаях приходится менять проект, а из-за этого работы становится только больше.

Минтранс также жалуется на плохую погоду весной. Целых 27 дней, говорят они, шли дожди — это тоже сказалось на сроках ремонта дороги.

Ведомство просит местных жителей и водителей «отнестись с пониманием к возникшим трудностям» и потерпеть еще три года, пока трассу ремонтируют.

Вырубка деревьев и пыль

Местные жители и водители жалуются на пыль, которая поднимается из-за проезжающих машин. «Дорогу вовремя не опрыскивают водой, пыль, ничего не видно, бывают аварии, знаки неправильно поставлены», — рассказывает водитель такси Адилет.

Но в минтрансе говорят, что дорогу на самом деле все время поливают, а в запыленности виноваты автомобилисты.

«Одним из факторов увеличения пыли является скорость автомашин. Хотелось бы просить водителей соблюдать скоростной режим и проявить терпение при проезде данных участков», — говорят там.

По мнению местных жителей, пыль на дороге поднимается еще и потому, что для ее расширения снесли больше 3500 деревьев.

«Гавриловка стала лысой. Вот даже вчера встретила подругу — она говорит, что свою остановку не узнала и проехала. Этим деревьям было по 60-70 лет. Это же было своего рода заграждение от ветра. Сейчас ветров стало больше, соответственно и пыли», — говорит Светлана, живущая в селе Гавриловка, которое находится вдоль трассы Бишкек — Кара-Балта.

Для расширения трассы снесли больше 3500 деревьев. Фото: Жанна Жарматова / Kloop.kg

В министерстве транспорта говорят, что там «прикладывают все усилия, чтобы максимально сохранить деревья». За все время строительства трассы удалось сберечь 104 дерева.

«В основном под вырубку попадают деревья, которые расположены на участках расширения автодороги, строительства новых тротуаров. Если деревья могут повлиять на дорожную безопасность, то приходится проводить вынужденную вырубку деревьев», — объясняют в ведомстве.

Власти обещают посадить вдоль трассы в три раза больше деревьев, чем вырубили.

Почти три года согласования

В январе 2014 года Кыргызстан подписал соглашение с Азиатским банком развития (АБР). Согласно ему, банк должен был профинансировать реконструкцию трассы.

Работы должны были начать через год — кыргызские власти объявили тендер на строительство трассы в декабре 2015 года. Но тендер затянулся больше чем на год из-за скандалов между АБР и кыргызским минтрансом.

За это время глава минтранса Замирбек Айдаров покинул должность из-за обвинений в том, что защищал интересы китайской компании China Railway №5 и вмешивался в работу тендерной комиссии.

В итоге подрядчика объявили только в 2017 году — им стала та самая China Railway №5.

В целом весь проект стоит 120,8 млн долларов. Азиатский банк развития выделил на него кредит в 65 млн долларов и грант в 35 млн долларов. Кыргызстан вкладывает в проект 20,8 млн долларов, которые пойдут на покрытие налогов и пошлин.

Страна будет выплачивать кредит АБР до 2046 года.

Над текстом работали: Айзада Каратаева, Жанна Жарматова, Нурзада Досматова, Анна Капушенко

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