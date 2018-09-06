Генпрокуратура начала проверку высказываний экс-советника Максима Бакиева

Евгений Гуревич возглавлял MGN Group в Кыргызстане. Фото: RFE/RL

Генеральная прокуратура Кыргызстана проверяет информацию, которую рассказал Евгений Гуревич — бывший финансовый советник Максима Бакиева. В частности, он рассказал, что с начала правления семья Бакиевых вывела из страны 200-300 млн долларов.

Пресс-служба генпрокуратуры сообщила, что одно из их управлений начало проверку 5 августа. В пресс-службе добавили, что проверят, кто из кыргызских прокуроров ездил в США к Гуревичу и допрашивал его.

Бывший финансист Бакиева 30 августа рассказал «Азаттыку», что его в американской тюрьме допрашивали два кыргызских прокурора в 2015 году.

«Оба прокурора в результате попросили сделать со мной селфи, потому что они сказали, что никто не поверит, что они были в тюрьме в Алабаме. В любом случае, два дня мы вели достаточно детальные переговоры», — сказал Гуревич.

Он добавил, что передал все имеющиеся у него доказательства о выводе денег спецслужбам США и Кыргызстана, однако их «интерес угас». Гуревич заявил, что семья Бакиева начала выводить деньги из Кыргызстана с момента прихода к власти и по его оценке вывела из страны 200-300 млн долларов.

В 2015 году генеральную прокуратуру возглавляла Аида Салянова. Она сообщила «Азаттыку», что не допрашивала Гуревича в тюрьме штата Аламаба. По словам Саляновой, ей неизвестно, кто из кыргызских прокуроров ездил допрашивать экс-помощника Бакиева.

Сейчас Гуревич находится в центре реабилитации осужденных в Майами. По его словам, его осудили за «взаимоотношения с Максимом Бакиевым» на пять лет. Во время президентства Курманбека Бакиева, Гуревич был финансовым советником его сына Максима.

В интервью Гуревич заявил, что чувствует вину перед народом Кыргызстана, однако говорит, что на из него сделали «сатану и дьявола», который привел к власти Бакиевых. Он также добавил, что Максим Бакиев спас ему жизнь, а в ответ Гуревич помог ему избежать тюремного заключения в США.

Максим Бакиев — сын свергнутого в апреле 2010 года президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. После смены власти его обвинили в Кыргызстане в финансовых махинациях и заочно осудили на 25 лет с конфискацией имущества.

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