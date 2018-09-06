Жээнбеков: Больше мечетей в Кыргызстане — больше и добросовестных людей (видео)

«Мечетей в Кыргызстане больше, чем школ» — такой аргумент нередко приводят в спорах противники исламизации страны. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ответил на него — по его мнению, в этом нет ничего плохого, а чем больше мечетей, тем больше хороших людей.

2 сентября Жээнбеков вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом открыл новую Центральную мечеть в Бишкеке. Ее построили на деньги турецкого фонда «Диянет», который выделил на нее $25 млн.

Согласно данным Нацстаткома, в 2017 году в Кыргызстане насчитывалось 2262 общеобразовательных школы. В том же году замдиректора Госкомиссии по делам религий Закир Чотаев говорил депутатам парламента, что в стране работает 2600 мечетей.

Иллюстрация в превью публикации — коллаж из фотографий пресс-службы президента