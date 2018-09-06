Начало матча сборные провели в атаках, играя дальними забросами на нападающих.

Уже второй минуте кыргызстанцы открыли счет усилиями капитана команды Мирлана Мурзаева. Спустя минуту против него нарушили правила. Мурзаев получил травму.

Мирлан Мирзаев. Фото: Табылды Кадырбеков \ Спутник

На старте матча Александр Крестинин провел вынужденную замену и вместо капитана на поле вышел 24-летний нападающий Бекжан Сагынбаев.

После так скоро пропущенного гола сборная Палестины желала отыграться, но защитники кыргызский команды играли уверенно и слаженно — мяч выбивали подальше от ворот.

В середине первого тайма у сборной Кыргызстана было несколько хороших моментов удвоить преимущество. Но игроки били выше ворот. Палестинцы не оставляли попыток забить и всё чаще забрасывали мяч ближе к штрафной соперника. После одного из таких забросов нападающий Одай Даббах смог отправить мяч в сетку – 1:1.

Во втором тайме команды играли в более атакующий футбол. Создавали моменты на чужой половине поля и несколько раз опасно били по воротам. Несколько раз футболисты сборной Кыргызстана убегали в контратаки, но забить не удавалось.

До конца встречи счет остался прежним — 1:1.

Товарищеские встречи с Палестиной и Сирией (10 сентября) Кыргызстан проводит в рамках подготовки сборной к предстоящему Кубку Азии.

Матчи без травмированных лидеров

Азамат Байматов. Фото: Табылды Кадырбеков \ Спутник

Готовиться к Кубку Азии Кыргызстану пришлось без лидеров. Азамат Байматов и Антон Землянухин были травмированы.А теперь лазарет пополнился и третьим капитаном сборной — Мирланом Мурзаевым.

В какой форме и в каком составе команда подойдёт к первому в истории континентальному первенству — пока неясно.

Три года отбора Кыргызстана

Чтобы попасть в финальную часть Кубка Азии, Кыргызстану пришлось сыграть несколько этапов отбора.

Первый раунд отбора на кубок стал отсевом. 12 слабейших сборных континента сыграли в турнире на выбывание. Кыргызстан, благодаря показателям в рейтинге ФИФА этот этап миновал и попал сразу во второй, совмещенный с отборочным турниром чемпионата мира-2018.

В группе с Австралией, Иорданией, Таджикистаном и Бангладешем, кыргызстанцы заняли третье место. На чемпионат мира квалифицироваться не смогли, но набранные очки позволили сборной напрямую попасть в финальный отборочный раунд. Он продолжался год — с марта 2017-го по март 2018 года.

В последнем отборочном этапе Кыргызстан попал в одну группу со сборными Индии, Мьянмы и Макао. По итогам шести встреч (дома и в гостях), кыргызстанцы заняли второе место в группе и завоевали путевку в ОАЭ.

Антон Землянухин был признан лучшим игроком матча против сборной Мьянмы.

В финальную стадию чемпионата Азии кыргызстанцы, как и сборная Индии, вышли досрочно. Решающий матч подопечные Александра Крестинина сыграли против Мьянмы на нейтральном поле . Кыргызстанцы разгромили соперников (5:1) и не оставили им шансов на Кубок Азии.

Второй чемпионат Азии для Палестины

Команда Палестины приедет на Кубок Азии не впервые. Турнир в Арабских Эмиратах — второй в истории сборной. Впервые на континентальном первенстве команда сыграла в 2015 году. Тогда под руководством Джамала Махмуда сборная Палестины проиграла все три матча группового этапа — против Японии, Иордании и Ирака и вылетела с турнира.

На Кубке-2019 Палестина сыграет в группе D вместе с Австралией, Сирией и Иорданией. ФИФА признала сборную Палестины лишь в 1998 году, а первый матч на родной земле команда смогла провести лишь 10 лет спустя — в 2008-м.Лучший результат в рейтинге Международной федерации футбола Палестина показала в феврале 2018-го. Тогда команда поднялась на 73-е место в рейтинге благодаря серии беспроигрышных матчей, длившейся с начала 2016 года.

Кубок Азии-2019

Чемпионат (Кубок) Азии проводится каждые четыре года на следующий после чемпионата мира год. Команда-победительница турнира получает право представлять Азию на Кубке конфедераций.

Чаще других это первенство выигрывала Япония (четыре раза). Действующий обладатель кубка — сборная Австралии, завоевавшая его на домашнем турнире в 2015 году.