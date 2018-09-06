Кыргызстан сыграл вничью со сборной Палестины. Матч закончился со счетом 1:1. Мирлан Мурзаев забил гол на третьей минуте встречи, а минуту спустя его травмировали.
Начало матча сборные провели в атаках, играя дальними забросами на нападающих.
Уже второй минуте кыргызстанцы открыли счет усилиями капитана команды Мирлана Мурзаева. Спустя минуту против него нарушили правила. Мурзаев получил травму.
На старте матча Александр Крестинин провел вынужденную замену и вместо капитана на поле вышел 24-летний нападающий Бекжан Сагынбаев.
После так скоро пропущенного гола сборная Палестины желала отыграться, но защитники кыргызский команды играли уверенно и слаженно — мяч выбивали подальше от ворот.
В середине первого тайма у сборной Кыргызстана было несколько хороших моментов удвоить преимущество. Но игроки били выше ворот. Палестинцы не оставляли попыток забить и всё чаще забрасывали мяч ближе к штрафной соперника. После одного из таких забросов нападающий Одай Даббах смог отправить мяч в сетку – 1:1.
Во втором тайме команды играли в более атакующий футбол. Создавали моменты на чужой половине поля и несколько раз опасно били по воротам. Несколько раз футболисты сборной Кыргызстана убегали в контратаки, но забить не удавалось.
До конца встречи счет остался прежним — 1:1.
Товарищеские встречи с Палестиной и Сирией (10 сентября) Кыргызстан проводит в рамках подготовки сборной к предстоящему Кубку Азии.
Матчи без травмированных лидеров
Готовиться к Кубку Азии Кыргызстану пришлось без лидеров. Азамат Байматов и Антон Землянухин были травмированы.А теперь лазарет пополнился и третьим капитаном сборной — Мирланом Мурзаевым.
В какой форме и в каком составе команда подойдёт к первому в истории континентальному первенству — пока неясно.
Три года отбора Кыргызстана
Чтобы попасть в финальную часть Кубка Азии, Кыргызстану пришлось сыграть несколько этапов отбора.
Первый раунд отбора на кубок стал отсевом. 12 слабейших сборных континента сыграли в турнире на выбывание. Кыргызстан, благодаря показателям в рейтинге ФИФА этот этап миновал и попал сразу во второй, совмещенный с отборочным турниром чемпионата мира-2018.
В группе с Австралией, Иорданией, Таджикистаном и Бангладешем, кыргызстанцы заняли третье место. На чемпионат мира квалифицироваться не смогли, но набранные очки позволили сборной напрямую попасть в финальный отборочный раунд. Он продолжался год — с марта 2017-го по март 2018 года.
В последнем отборочном этапе Кыргызстан попал в одну группу со сборными Индии, Мьянмы и Макао. По итогам шести встреч (дома и в гостях), кыргызстанцы заняли второе место в группе и завоевали путевку в ОАЭ.
В финальную стадию чемпионата Азии кыргызстанцы, как и сборная Индии, вышли досрочно. Решающий матч подопечные Александра Крестинина сыграли против Мьянмы на нейтральном поле. Кыргызстанцы разгромили соперников (5:1) и не оставили им шансов на Кубок Азии.
Второй чемпионат Азии для Палестины
Команда Палестины приедет на Кубок Азии не впервые. Турнир в Арабских Эмиратах — второй в истории сборной. Впервые на континентальном первенстве команда сыграла в 2015 году. Тогда под руководством Джамала Махмуда сборная Палестины проиграла все три матча группового этапа — против Японии, Иордании и Ирака и вылетела с турнира.
На Кубке-2019 Палестина сыграет в группе D вместе с Австралией, Сирией и Иорданией. ФИФА признала сборную Палестины лишь в 1998 году, а первый матч на родной земле команда смогла провести лишь 10 лет спустя — в 2008-м.Лучший результат в рейтинге Международной федерации футбола Палестина показала в феврале 2018-го. Тогда команда поднялась на 73-е место в рейтинге благодаря серии беспроигрышных матчей, длившейся с начала 2016 года.
Кубок Азии-2019
Чемпионат (Кубок) Азии проводится каждые четыре года на следующий после чемпионата мира год. Команда-победительница турнира получает право представлять Азию на Кубке конфедераций.
Чаще других это первенство выигрывала Япония (четыре раза). Действующий обладатель кубка — сборная Австралии, завоевавшая его на домашнем турнире в 2015 году.
Кубок Азии-2019 пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 5 января по 1 февраля. ОАЭ примут турнир на своей территории во второй раз (впервые в 1996-м). Право быть хозяйкой первенства страна завоевала в конкуренции с Ираном, Кувейтом, Саудовской Аравией и Таиландом.