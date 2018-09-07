Немного странным кажется, что при таком IT-потенциале в стране до сих пор не реализован проект «Безопасный город», а также откладывается реализация электронного правительства «Таза Коом».

– Смешно, но факт: Кыргызстан «драйвит» технологии на экспорт, при том, что они совершенно неинтересны властям внутри страны, – говорит эксперт. – Если бы киргизским IT-специалистам – а они приходили к властям с таким предложением – позволили участвовать в проекте «Таза Коом», они бы реализовали его еще несколько лет назад. Однако, похоже, государству выгоднее найти внешних поставщиков – при том, что коммуникация с ними затрудняется не только внутренней бюрократией, но и абсолютно разным подходом к работе, обусловленным культурными различиями участвующих в проектах работников из разных стран.

По мнению Алякина, вся эта ситуация ясно показывает, насколько эффективны частные лица и неэффективны власти.

– Одно дело, когда технологии развиваются, например, на Западе, где для этого созданы условия, и другое – на голом энтузиазме в Кыргызстане. Разница есть. Но тренд, который сейчас зарождается в Центральной Азии, позволяет с оптимизмом смотреть на будущее этого региона, – заключает эксперт.

Экспорт мозгов, а не технологий

Директор Парка высоких технологий (ПВТ) Алтынбек Исмаилов рассказал «Фергане», что его организация была создана в 2011 году, а членов начала принимать в 2013. Сейчас в нее входит 42 компании. Первоначальной целью ПВТ было создание условий для легализации IT-cектора страны и вывода его из тени. Для этого компании освобождаются от некоторых видов налогов, сокращаются и отчисления сотрудников в соцфонд. Все это, вместе взятое, дает возможность новым компаниям «не тратить деньги на налоги, а инвестировать в разработку новых продуктов».