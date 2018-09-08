Действующая обладательница чемпионского пояса в наилегчайшем весе попала в больницу из-за неправильной сгонки веса. Поединок за титул между Шевченко и Монтаньо вновь отменен.

Никко Монтаньо должна была встретиться с Валентиной Шевченко еще в июле, однако из-за травмы поединок так и не состоялся.

Бой за пояс в наилегчайшем весе (до 57 кг) отложили до сентябрьского турнира UFC 228, но Монтаньо вновь попала в больницу. На этот раз из-за проблем с почками.

Валентина Шевченко принесла извинения фанатам за вновь отмененный поединок:

Глава UFC Дана Уайт заявил, что после срыва поединка Монтаньо лишается пояса. В ближайшее время Шевченко найдут новую соперницу, с которой она сможет побороться за чемпионский титул.

Валентина Шевченко — новичок наилегчайшей весовой категории. Свой первый поединок в новом весе уроженка Кыргызстана провела в феврале этого года против Присциллы Кашоэйры.

Шевченко выиграла бой досрочно, возглавила рейтинг новой категории и сказала, что готова к титульному поединку против Никко Монтаньо.

Американская спортсменка выиграла бой за пояс в наилегчайшей категории в декабре 2017 года и с тех пор в поединках больше не участвовала.

Перед боем Валентина Шевченко высказывала сомнения по поводу того, что соперница выйдет бороться за титул:

«Надеюсь, Никко сдержит слово, выйдет в октагон и примет бой. Я поверю, что наш бой состоится только тогда, когда мы обе войдем в клетку. Но я пока сомневаюсь, что она сделает это», — сказала Шевченко в интервью каналу SBN.

Ранее Валентина Шевченко уже участвовала в поединке за пояс, но в другом весе — легчайшем (до 61 кг). В титульном бою уроженка Кыргызстана тогда проиграла бразильянке и действующей чемпионке Аманде Нуньес.