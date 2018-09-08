«Я больше не могу ходить. Это ужасно, иначе не скажешь. Но чем быстрее я приму этот факт, тем скорее смогу разобраться в ситуации», — сказала в интервью немецкому журналу Der Spiegel двукратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира по велотреку Кристина Фогель.

В июне 2018 года с немецкой спортсменкой произошел несчастный случай на тренировке. На скорости 60 км/ч Фогель столкнулась с одним из юниоров, полетела на бетонное полотно трека и травмировала позвоночник. Врачам пришлось сражаться за жизнь велосипедистки. Несколько дней она провела в коме.

Кристина Фогель родилась в Кыргызстане — в селе Ленинское Чуйской области. Ее семья переехала в Германию, когда девочке было полгода. К 27 годам на счету Фогель два олимпийских золота и 11 золотых медалей чемпионатов мира.