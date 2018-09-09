Обновлено в 18:30
Утром 9 сентября на Новочеркасском бульваре мужчина за рулем Volkswagen Polo врезался в группу пешеходов – один из них погиб. Полиция утверждает, что это был умышленный наезд.
МВД утверждает, что наезд совершил гражданин Кыргызстана — некий Бекжан С. 1997 года рождения. Он остался на месте происшествия, был задержан и дал показания.
Известно как минимум об одном погибшем. ТАСС пишет, что пострадали девять человек, в том числе 17-летний подросток. Пятеро из них госпитализированы.
Издание 360 сообщило, что 17-летнюю девушку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Также журналисты издания сообщили фамилии пяти пострадавших, которых госпитализировали — это 21-летний С. А. Абдурасулов, 22-летний Р. У. Мерген, 24-летний Р. Зулпиев, 20-летний У. Абдикарим и 30-летняя Н. Арстанова.
Посольство Кыргызстана в России подтвердило, что и погибший и пострадавший граждане Кыргызстана.
Умышленный наезд
Сначала сообщалось, что водитель не справился с управлением, но по информации полиции, наезд мог быть умышленным.
МВД сообщило, что в кафе на Новочеркасском бульваре произошла ссора между кыргызстанцами, после чего один из них — водитель Volkswagen Polo — вышел на улицу и совершил наезд на участников конфликта.
«Один из участников <…> инцидента сел за руль автомобиля и совершил наезд на своих обидчиков», — рассказали информагентству РИА Новости в пресс-службе ведомства.