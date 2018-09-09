Известно как минимум об одном погибшем. ТАСС пишет, что пострадали девять человек, в том числе 17-летний подросток. Пятеро из них госпитализированы.

Издание 360 сообщило, что 17-летнюю девушку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Также журналисты издания сообщили фамилии пяти пострадавших, которых госпитализировали — это 21-летний С. А. Абдурасулов, 22-летний Р. У. Мерген, 24-летний Р. Зулпиев, 20-летний У. Абдикарим и 30-летняя Н. Арстанова.

Посольство Кыргызстана в России подтвердило, что и погибший и пострадавший граждане Кыргызстана.

Умышленный наезд