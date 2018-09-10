В Бишкеке открылась новая центральная мечеть — самая большая в Центральной Азии. Мечеть рассчитана на 10 тысяч человек, а ее строительство обошлось в $25 млн. «Клооп» показывает интерьер мечети и ее двор в VR-панорамах.

Новая мечеть открылась 2 сентября — в торжественной церемонии приняли участие президенты Кыргызстана и Турции Сооронбай Жээнбеков и Реджеп Эрдоган.

Строительство мечети, рассчитанной на 10 тысяч человек, стоило $25 млн — эти деньги выделил турецкий фонд «Диянет». Архитекторы здания — граждане Турции, а строили ее в основном кыргызстанцы.

Для строительства мечети мэрия Бишкека выделила 3,26 гектаров земли — раньше на этом месте находился кинотеатр Иссык-Куль и сквер.