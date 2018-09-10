Бишкекских врачей подозревают в торговле младенцами

Милиция задержала нескольких врачей одного из Центров семейной медицины Бишкека — их подозревают в торговле людьми.

Издание 24.kg со ссылкой на свои источники в МВД сообщило, что задержали пятерых врачей — трое водворены в СИЗО, и двое находятся под подпиской о невыезде.

Радио «Азаттык» написало только о двух задержанных: «Гинекологи одного из столичных Центров семейной медицины задержаны 7 сентября. Пресс-служба МВД сообщила, что задержано двое подозреваемых, один из которых водворен в ИВС».

В пресс-службе МВД журналистке Kloop.kg не раскрыли подробностей, сказав лишь о задержании «группы лиц» по этому делу.

«Возбуждено уголовное дело по статье “Торговля людьми” Уголовного кодекса. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Подробности будут позже. Возможно, завтра или послезавтра», — сказали в министерстве.

Начальник 1-го управления Службы криминальной милиции Марлис Джумабаев говорил 7 сентября, что МВД расследует четыре уголовных дела о торговле людьми.

«Два факта продажи младенцев зарегистрированы в Октябрьском районе Бишкека. Имел место преступный сговор лиц, в том числе и врачей. Роженице говорят, что ребенок умирает, а на самом деле его продают, оформляя поддельные документы», — пояснил Джумабаев.

По его словам, милиция также выявила два факта торговли младенцами в Баткенской и Ошской областях.

В минздраве сообщили, что министерство создало рабочую группу, которая будет расследовать торговлю детьми и проверять государственные больницы и частные клиники.

«Работа проводится параллельно с правоохранительными органами и им оказывается содействие в следствии. В интересах следственных мероприятий подробности не сообщаются», — сказала глава рабочей группы Раиса Асылбашева, добавив, что результаты будут опубликованы позже.