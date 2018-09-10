ГКНБ будет расследовать дело о прослушке правозащитниц. Те подозревают, что их прослушивали сами спецслужбы

Кыргызские правозащитницы нашли диктофон, наклеенный под их стол в бишкекском кафе. Дело будет расследовать Госкомитет нацбезопасности, но пострадавшие не доверяют ему — подозревают, что прослушку могли устроить сами спецслужбы.

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева рассказала, что диктофон нашли 7 сентября — в кафе «Бухара» проходили поминки мужа правозащитницы Риты Карасартовой.

По словам Джурабаевой, за столом, под которым нашли диктофон, должны были сидеть правозащитницы и гражданинские активистки Динара Ошурахунова, Бурул Макенбаева и Клара Сооронкулова.

«Когда я пришла, девочки разглядывали непонятный предмет — оказалось, что это диктофон. Он записывал уже 20 минут. После этого мы позвонили в 102», — рассказала Джурабаева. Она добавила, что обратная сторона диктофона была липкой, а на нижней стороне стола женщины нашли остатки скотча.

Диктофон, найденный правозащитницами под столом кафе. Фото с фейсбук-страницы Джурабаевой

«Я даже не знаю, кого могли прослушивать — [сидевших за столом] нельзя назвать оппозиционерами. Если к этому как-либо причастны наши силовые органы, то они должны понести наказание, потому что это не только нецелевое использование ресурсов, но и нарушение частной жизни», — считает она.

В пресс-службе МВД сказали, что все материалы, включая заявление правозащитниц, передадут в Госкомитет нацбезопасности, который и займется расследованием. В ГКНБ подтвердили эту информацию в разговоре с журналисткой «Клоопа».

Сама Джурабаева сомневаeтся в правильности передачи дела ГКНБ — у себя в фейсбуке она написала, что «в первую очередь подозревает [в прослушке] сотрудников этой структуры».

«Уже дважды […] я сталкиваюсь с подобной ситуацией, только [в первый раз] молодые люди фотографировали, а во второй раз — записывали ход обсуждений», — написала она.

Правозащитница Бурул Макенбаева считает, что тот, кто оставил диктофон под столом в кафе, прослушивал и телефоны ее коллег.

«Мы договорились о месте и времени поминок за день до встречи — то есть у этих людей был еще доступ к нашим телефонам. А то как бы они узнали точное место и время нашей встречи?» — сказала она.

Макенбаева добавила, что летом правозащитники уже замечали слежку за собой — их фотографировали неизвестные во время встречи с депутатами.

«[В Генпрокуратуре] сказали, что не смогли установить личности этих людей по фотографиям. Думаю, в этой ситуации с диктофоном будет то же самое», — сказала она.

Это не первая жалоба на прослушку в бишкекских заведениях — в феврале экс-глава спецохраны МВД Талантбек Исаев нашел под столом «жучок» во время встречи с парламентарием Каныбеком Иманалиевым. ГКНБ тогда начал расследование — о его результатах до сих пор ничего неизвестно.