Смерть зампрокурора Ошской области. Коллеги говорят о суициде, а родственники — о проблемах с сердцем

Утром 10 сентября заместителя прокурора Ошской области Торо Кожошова нашли мертвым в его доме в селе Медресе Кара-Суйского района.

Официальная версия о причине гибели Кожошова — суицид. Это подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры в интервью изданию «Азаттык».

«Мы только можем подтвердить. Сейчас проверка идёт, поэтому мы не можем прокомментировать подробности», — сказали в Генпрокуратуре.

Местный житель села Медресе Нурали Зулпукаров присутствовал во время осмотра тела. Он сказал журналистам «Клоопа», что заметил покраснения на шее Кожошова — по мнению Зулпукарова, это могли быть следы от веревки.

«Прокурор повесился. У него на шее были покраснения. Видно, что они остались от веревок. Меня позвала милиция для того, чтобы присутствовал при осмотре. Они мне тоже сказали, что он повесился», — сказал он.

Дом Кожошова в селе Медресе. Фото: Элвира Акимова / Kloop.kg

Друг прокурора Калил Ташиев говорит, что утром Кожошов жаловался на плохое самочувствие и проблемы с сердцем.

«Утром, как всегда, приехал его водитель и ждал у порога дома. Кожошов сказал, что ему что-то нехорошо и велел уйти. Потом ему с сердцем стало плохо, и жена помогла ему лечь. Вот так он и не проснулся. Когда я туда поехал, он уже был мертв, и я смог увидеть только его лицо. Следов суицида я не заметил», — сказал Ташиев.

Турат Тологонов, сосед прокурора, описывает Кожошова как «простого человека, несмотря на высокую должность». «Он к нам переехал два года назад. Был в хороших отношениях со всеми соседями», — рассказал он.

До своего назначения в Ошскую область Кожошов работал прокурором Ноокенского района Джалал-Абадской области. В прокуратуре Ошской области он отвечал за общий надзор — следил, чтобы другие госорганы точно исполняли законы. На свою последнюю должность он пришел в 2015 году.

По словам Ташиева, родные Кожошова отказались от судебной экспертизы. Его похороны состоятся 11 сентября. Ему было 54 года. У него остались жена и шестеро детей.