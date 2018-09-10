Сборная Кыргызстана по футболу в товарищеском матче обыграла Сирию со счетом 2:1. Матч задержался на 40 минут из-за проблем с электричеством на стадионе.

На первых минутах матча сирийская сборная старалась больше комбинировать на чужой половине поля. Кыргызстанцы отвечали немногочисленными контратаками и активно прессинговали соперника.

Первый опасный момент у ворот Сирии был со стандарта. На 30-й минуте защитник Шерзот Шакиров пробил штрафной прямо в угол ворот, но голкипер Алма Ибрахим в длинном прыжке спас команду.

В концовке тайма нападающий Кайрат Жыргалбек уулу вышел один на один с вратарем, но прямо перед штрафной потерял равновесие и свалился на газон.

Фото: Эржан Бейшеналиев Фото: Эржан Бейшеналиев Фото: Эржан Бейшеналиев Фото: Эржан Бейшеналиев

Кыргызстан 2 – 1 Сирия

75’ Кайрат Жыргалбек уулу

81’ Алсома Омар

88’ Бекжан Сагынбаев

В перерыве матча на «Спартаке» внезапно погас свет. Семь тысяч зрителей около 40 минут в темноте ждали продолжения встречи.

Фото: Айдар Айбеков

Когда проблема была решена, команды вышли на поле, но свет погас повторно. Через пять минут электричество удалось починить и команды смогли продолжить играть уже без заминок.

Второй тайм начался очень удачно для сборной Кыргызстана. Несколько опасных голевых моментов создали игроки в течение пяти минут. Но счёт в матче открыть не удавалось, вратарь сирийцев отбивал всё, что летело в створ.

Фото: Эржан Бейшеналиев Фото: Эржан Бейшеналиев Фото: Эржан Бейшеналиев Фото: Эржан Бейшеналиев

Кульминацией многочисленных атак кыргызстанцев стал гол, забитый на 75-й минуте. Нападающий Кайрат Жыргалбек уулу после сольного прохода отправил мяч в сетку ворот соперника — 1:0.

Несколько минут спустя арбитр матча зафиксировал нарушение правил в штрафной сборной Кыргызстана и назначил пенальти. Сирийцы воспользовавшись шансом и сравняли счёт — 1:1.

Ничья явно ни одну команду не устраивала и игроки обеих сборных побежали в атаку. В итоге вышедший на замену Бекжан Сагынбаев с передачи Кайрата Жыргалбек уулу забил победный гол в матче — 2:1.

Остаток встречи выдался очень нервным — игроки сборной Сирии получили несколько желтых и одну красную карточку.

Сирия не сумела совершить камбек и сравнять, как ни старалась. Матч завершился в пользу Кыргызстана.

Три года отбора Кыргызстана

Фото: Эржан Бейшеналиев

Чтобы попасть в финальную часть Кубка Азии, Кыргызстану пришлось сыграть несколько этапов отбора.

Первый раунд отбора на кубок стал отсевом. 12 слабейших сборных континента сыграли в турнире на выбывание. Кыргызстан, благодаря показателям в рейтинге ФИФА этот этап миновал и попал сразу во второй, совмещенный с отборочным турниром чемпионата мира-2018.

В группе с Австралией, Иорданией, Таджикистаном и Бангладешем, кыргызстанцы заняли третье место. На чемпионат мира квалифицироваться не смогли, но набранные очки позволили сборной напрямую попасть в финальный отборочный раунд. Он продолжался год — с марта 2017-го по март 2018 года.

В последнем отборочном этапе Кыргызстан попал в одну группу со сборными Индии, Мьянмы и Макао. По итогам шести встреч (дома и в гостях), кыргызстанцы заняли второе место в группе и завоевали путевку в ОАЭ.

Сирия и Кыргызстан играли матч в рамках подготовки к Кубку Азии. Победа в официальной товарищеской встрече против Сирии принесет Кыргызстану очки в рейтинге ФИФА.

Сирия там сейчас располагается на 73-й строчке, Кыргызстан — на 92-й.

Эдгар Бернхард. Фото: Табылды Кадырбеков \ Спутник

Встречу против Сирии пропустили три ключевых игрока кыргызской сборной: Азамат Байматов, Антон Землянухин и Мирлан Мурзаев. С капитанской повязкой команду вывел Эдгар Бернхард.

Как Сирия была в шаге от мундиаля

В отличие от сборной Кыргызстана, сирийская на Кубке Азии сыграет не впервые. На чемпионат Сирия отбиралась через несколько этапов отбора азиатских сборных на мундиаль-2018.

И сирийцам почти удалось дойти до мундиаля — команда остановилась в шаге от чемпионата мира в России.

Не имея особенных талантов, именитого тренера и даже возможности играть домашние встречи на родине (из-за гражданской войны ФИФА запретила проводить встречи на территории государства), во время отбора на ЧМ-2018, сирийская сборная поразила чисто человеческим — она умела отыграться, когда казалось, что это уже невозможно.

Сирия добралась до стыковых матчей — последней стадии отбора на мундиаль — исключительно из большого желания, которое, казалось, компенсирует всю неопытность команды во встречах против топовых азиатских сборных.

До стыковых в 2017-м сирийцы сыграли пять матчей и проиграли лишь один из них — Южной Корее (1:2). В третьем и последнем отборочном туре чемпионата мира Сирия обыграла Узбекистан (1:0), а потом героически выстояла против Китая, сравняв счет на 93-й минуте со штрафного удара.

Матч против Ирана был решающим в группе. Проиграв Сирия лишилась бы шансов на выход в стыковые встречи. Однако и здесь случилось чудо. Сирийцы сравняли счет на 93-й минуте матча и вырвали право побороться за путевку на чемпионат мира.

Во время отбора Сирия не показывала убедительный футбол — часто организовывала несуразные атаки, беспорядочно била по мячу прямо с центра поля и надеялась «на авось», но это почему-то срабатывало.

Казалось, что добраться до стыковых сирийцам удалось только характером. От мечты сыграть на мундиале Сирию отделяли лишь две встречи со сборной Австралии — одной из сильнейших в Азиатской футбольной конфедерации (несмотря на географическое положение, сборная Австралии играет не в федерации Океании, как можно предположить, а в Азии).

Первая встреча с Австралией. В последние пять минут матча сирийцы умудряются сравнить счет и игра заканчивается ничьей — 1:1.

Ответная встреча была решающей. В полном драмы матче первой повела Сирия. Но быстро пропустила, а в овертайме вовсе сломалась под прессом действующего азиатского чемпиона.

Австралия с большим трудом, но обыграла сирийцев и добралась до группового этапа чемпионата мира в России.

На мундиаль Сирия не попала, но по итогам отбора на чемпионат мира завоевала прямую путевку на Кубок Азии-2019.

Пятый Кубок Азии для Сирии

По иронии судьбы и результатам жеребьевки Сирия и Австралия сыграют в одной группе на чемпионате Азии. В той же группе (В) за путевку в плей-офф поборются Палестина и Иордания.

Сирия, как и Кыргызстан, сейчас проводит серию товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату Азии. Перед встречей с кыргызской командой сирийцы сыграли с Узбекистаном (1:1). Сборная Сирии сумела отобраться на контительнальное первенство в пятый раз в истории.

Над материалом работали: Каминат Имирханова, Айдар Айбеков

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