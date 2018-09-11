СДПК пожаловалась на несколько СМИ — те написали, что Атамбаев готовит госпереворот

Фото: СДПК

Партия экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева подала заявление в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ на несколько кыргызских изданий, которые в своих статьях утверждают, что Атамбаев готовит государственный переворот. В СДПК называют эту информацию «ложью, выдумкой и провокацией».

Партия подала жалобу на три издания:

• «Майдан.kg» — за статью «20 миллионов долларов Атамбаева, предназначенных для свержения Соке – миф или правда?»;

• NazarNews — за статью «Атамбаев готовит новый переворот?»;

• Kyrgyztoday — за статью «Алмаз Атамбаев угостил порядка 30 чуйских молодцов и сказал им: “Готовьтесь к весне!”».

О публикации Kyrgyztoday в партии сказали, что Атамбаев не встречался ни с какими «чуйскими молодцами» и все слова, которые автор приписывает экс-президенту — «выдумка».

«При этом автор публикации намекает, что весной Атамбаев может пойти на некие решительные действия. В контексте других подобных публикаций понятно, что он намекает на новую возможную революцию со стороны Атамбаева. Но А.Атамбаев со своей стороны не давал ни малейшего повода так думать», — говорится в заявлении СДПК.

Журналисты «Майдан.kg» тоже приписали Атамбаеву слова, которые он не говорил, утверждают в партии.

«[Атамбаев] якобы заявил, будто предпочитает “погибнуть в перестрелке с Сооронбаем перед Белым домом, чем дожить до старческих лет”. В публикации не указывается, где, когда и кому он это говорил. […] Такие подробности указать невозможно, поскольку данная “цитата” является ложью», — объяснили в СДПК.

В партии экс-президента добавляют, что заголовок NazarNews, утверждающий, что Атамбаев готовит государственный переворот, никак не подтверждается фактами в самой статье.

В СДПК считают, что «источник» всех этих публикаций «один и тот же», а сами они — часть компании по «манипуляции общественным мнением»

«Речь скорее всего идет об оплаченной пропагандистской кампании, имеющей целью расколоть наш народ», — заключили в СДПК.

Журналистке «Клоопа» не удалось связаться с редакцией «Майдан.kg», в редакциях Kyrgyztoday и NazarNews обещали ответить на ее вопросы по почте. На момент публикации материала ответов от СМИ не пришло.

Учредитель Kyrgyztoday — Бегалы Наргозуев, бывший депутат парламента от партии беглого президента Курманбека Бакиева «Ак Жол». Главный редактор «Майдан.kg» Нургазы Анаркулов по-крайней мере до 2017 года состоял в политсовете партии «Ата-Журт» и был ее пресс-секретарем.

После изучения заявления СДПК, Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ вынесет решение о том, какие этические нормы нарушили журналисты изданий (если они их нарушили). Это решение комиссия разошлет кыргызским изданиям, которые могут его опубликовать. Никакой юридической силы решение комиссии не имеет.

Во время своего президентства Алмазбек Атамбаев выиграл несколько судов из-за «оскорбления чести и достоинства» против учредителей издания «Заноза» — Дины Масловой и Нарына Айыпа — и правозащитницы Чолпон Джакуповой.

Ответчики должны были выплатить Атамбаеву 30 млн сомов компенсации — судебные приставы требовали за долги продать треть квартиры Нарына Айыпа и коттедж Джакуповой на берегу Иссык-Куля.

Но в мае 2018 года уже в статусе экс-президента Атамбаев отказался от денежной компенсации, заявив, что ситуация в информационном пространстве «улучшилась».