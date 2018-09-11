Студентки «Сапата» в 2017 году. Фото: Sapat Student Council

До этого посол Турции заявил, что лицеи «Сапат» перейдут под контроль турецкого государственного фонда «Маариф»

Что случилось?

Посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат 10 сентября заявил журналистам, что турецкий государственный фонд «Маариф» получит контроль над лицеями «Сапат», потому что они «построены на деньги турецких налогоплательщиков».

До этого кыргызские власти сообщали, что лицеи «Сапат» не будут передавать «Маарифу», а фонд будет открывать в Кыргызстане альтернативные им турецкие школы.

В кыргызском Министерстве образования ответили на заявление турецкого посла, что школы «Сапат» не перейдут в управление фонда «Маариф», если их учредители не будут с этим согласны.

«Решения по какой-либо реорганизации, либо передаче имущества в соответствии с Уставом [“Сапата”] принимается на общем собрании учредителей», — говорится в пресс-релизе минобраза. А глава ведомства Гульмира Кудайбердиева сказала, что Кыргызстан и Турция вообще не обсуждали передачу «Сапата» в фонд «Маариф».

11 сентября посла Турции пригласили в Министерство иностранных дел Кыргызстана — там его попросили «доводить до общества только объективную информацию».

«Сапат» состоит из 16 лицеев, университета «Ататюрк-Ала-Тоо» и четырех школ. Его учредители — Орхан Инанды, Жолдошали Кочконбаев, Майрамбек Жумалиев и минобраз Кыргызстана. Пресс-служба «Сапата» отказалась комментировать заявление посла Турции в Кыргызстане.

Почему Турция хочет забрать «Сапат»?

Власти Турции считают, что лицеи «Сапат» аффилированы со сторонниками оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В Турции Гюлена обвиняют в попытке государственного переворота, который случился в 2016 году, поэтому его движение «Хизмет» попало под запрет. Власти страны называют часть сторонников Гюлена членами террористической организации FETO и неоднократно просили Кыргызстан закрыть лицеи «Себат».

Кыргызстан ответил отказом. Это привело к охлаждению отношений между странами, но в 2017 году турецкое название школ «Себат» изменили на кыргызское «Сапат», а в состав учредителей «Сапата» вошло кыргызское Министерство образования.

В 2017 году экс-спикер кыргызского парламента Чыныбай Турсунбеков отправился в Турцию, чтобы наладить отношения между странами. После поездки он впервые озвучил идею турецких властей, чтобы «Сапатом» стал управлять государственный турецкий фонд «Маариф».

В том же году турецкие власти заявили, что могут запретить въезд ученикам «Сапата» на территорию Турции. Это заявление минобразования Кыргызстана расценило как «давление на кыргызские власти».

Кыргызские игры в Турции и турецкие школы в Кыргызстане

Отношения между Кыргызстаном и Турцией стали улучшаться с приходом Сооронбая Жээнбекова на должность президента. На последней встрече президентов Турции и Кыргызстана страны договорились, что следующие Всемирные игры кочевников — 2020 года — пройдут в Турции. До этого игры три раза проводились только в Кыргызстане.

Тогда же страны договорились об открытии в Кыргызстане новой сети турецких школ «Маариф», которые станут альтернативой лицеям «Сапат». Новые школы откроет одноименный фонд.

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