Первомайский суд Бишкека изучит заявление бывшего владельца издания «Вечерний Бишкек» Александра Кима — он утверждает, что в 2015 году произошел рейдерский захват газеты, из-за которого издание перешло к Александру Рябушкину.

Дело возбудили еще 4 сентября по статьям Уголовного кодекса «Мошенничество» и «Злоупотребление должностным положением».

Кроме этого, на имущество Рябушкина — его акции в издательском доме «Вечерний Бишкек» и связанной с ним компании «Рубикон» — наложили арест. Расследованием занимается следственная группа МВД.

Бывший владелец «Вечернего Бишкека» Александр Ким сказал журналисту «Клоопа», что в своем заявлении в Генпрокуратуру он написал о «рейдерском захвате» издания через суды в 2014-2015 годах.

«Я объяснил, почему эти судебные решения были приняты с нарушением многих процессуальных норм. То есть, судья может принимать любое решение, но он не имеет права нарушать процессуальный кодекс, потому что это основа любого судебного производства. Например, срок исковой давности составляет три года, а они удовлетворяют заявление Рябушкина через 14 лет», — сказал Ким.

Он добавил, что некоторые судебные заседания по смене собственника «Вечернего Бишкека» проходили без него.

«Заседание ставили на 9 утра, а извещение посылали накануне в 6 вечера. Я обращал внимание на эти детали. Нельзя суду проводить заседания, принимать решения с такими нарушениями. Это просто судебный беспредел», — сказал Ким.

По его мнению, судебные решения с нарушениями позволяют ему говорить о «рейдерском захвате» издания.

«Именно это и произошло с “Вечерним Бишкеком”. Как можно принимать решение, не отменив предыдущего решения, по которому у Рябушкина нет права собственности? Он продал свои доли, и есть судебные акты, по которым он не является собственником», — заявил Ким.

Проверяют судебных исполнителей

Начальник пресс-центра Генпрокуратуры Наргиза Куватова сказала журналисту «Клоопа», что дело возбудили по факту после заявления Кима, и теперь следствие проверяет изложенную в нем информацию.

«Дело по факту возбуждается для установления истины. В рамках этого дела будут проводится следственные мероприятия для установления фактов в заявлении Кима», — сказала она.

Куватова добавила, что пока рано делать выводы о том, сможет ли Ким вернуть себе издание: «Оценку давать преждевременно. Она будет дана только по результатам расследования».

Бывший главный редактор интернет-издания vb.kg, связанного с медиа-холдингом «Вечерний Бишкек», Дина Маслова сказала журналисту «Клоопа», что Ким не подавал заявление раньше, считая, что это было бы «бесполезно».

«Я думаю, что если бы бывший президент [Алмазбек Атамбаев был во власти], то дело не стали бы рассматривать. Ожиданий нет, но есть надежды, что дело рассмотрят, потому что это было явное рейдерство, и смена собственников проходила крайне незаконно», — сказала Маслова.

По ее мнению, прокуроры, судебные исполнители и судьи, которые принимали участие в вынесении решения по делу издания, «нарушали законы, и они должны нести за это ответственность».

В 2015 году, когда «Вечерний Бишкек» еще был под контролем Кима, редакция издания связывала «рейдерский захват» с окружением тогдашнего президента Атамбаева и даже призывала общество объединиться против него.

На момент публикации Александр Рябушкин был недоступен для комментариев. В редакции «Вечернего Бишкека» заявили, что юристы издания сделают официальное заявление по этому делу 12 сентября в течение дня.

Смена владельцев «Вечерки»

Александр Ким владел изданием «Вечерний Бишкек» до 1 сентября 2015 года. Судебные разбирательства начались осенью 2014 года после заявления бывшего совладельца издания Александра Рябушкина, который хотел вернуть свою часть акций.

Рябушкин лишился половины акций компании «Рубикон», которая владела «Вечерним Бишкеком», после того, как долю компании в 2000 году выкупил зять бывшего президента Аскара Акаева Адиль Тойгонбаев.

Рябушкин заявил, что сделка проходила под давлением, и попросил вернуть ему 50% акций «Рубикона» и 15 млн долларов компенсации за 15 лет работы издания.

По решению суда Александр Рябушкин получил 50% акций, которые принадлежали Киму.

После этого в «Вечернем Бишкеке» последовала смена состава совета директоров. Ким утверждал, что за таким решением судов «стоят власти». Редакция считала, что давление на газету могла оказывать администрация президента Атамбаева, включая его советника Фарида Ниязова и замглавы администрации Икрамжана Илмиянова.

Оба чиновника, впрочем, отрицали свою причастность к смене владельцев «Вечерки» — Илмиянов на фоне этих сообщений подал в отставку, а Ниязов сделал обращение, в котором заявил, что подозрения издания — «очередная ложь и притягивание за уши грязных фантазий».

После того, как в 2015 году издание «Вечерний Бишкек» перешло под управление Рябушкина, бывший главный редактор интернет-издания vb.kg Дина Маслова основала новое издание «Заноза» (которое позже закрылось из-за судебных исков со стороны Атамбаева).